CALIMERA (Lecce) – Mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione L’Albero delle Parole APS sceglie il cinema per parlare di violenza di genere con le nuove generazioni. L’associazione mette a disposizione 50 biglietti gratuiti per ragazze e ragazzi dai 10 ai 18 anni, che potranno assistere alla proiezione del film “Se domani non torno” al Cinema Elio di Calimera (LE), nei due spettacoli delle ore 19:00 e delle ore 21:00. “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e uscito nelle sale il 5 novembre, è liberamente ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin, scritto con Marco Franzoso. Il film racconta la storia di una famiglia come tante e dà spazio alla vita di Giulia e al vuoto lasciato dalla sua assenza, più che alla cronaca. Il titolo riprende i versi della poeta e attivista peruviana Cristina Torres Cáceres, diventati negli ultimi anni un simbolo della lotta contro i femminicidi.

«La violenza di genere è un tema che attraversa il nostro impegno quotidiano, nei progetti con le scuole, con le famiglie e con la comunità» dichiara Martina Calò, vicepresidente di L’Albero delle Parole APS. «Crediamo che il cinema, come i libri, possa aprire domande e conversazioni che altrimenti faticano a trovare spazio. Per questo abbiamo voluto offrire a ragazze e ragazzi l’occasione di vedere questo film insieme, in sala, proprio il 25 novembre.»

A sottolineare il valore formativo dell’appuntamento è anche Roberta Marsano, educatrice dell’associazione: «Il cinema è uno strumento educativo straordinario perché permette di immedesimarsi, fare domande e aprire un dialogo. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare adolescenti e preadolescenti in un percorso di consapevolezza, dando loro l’opportunità di confrontarsi su un tema che riguarda da vicino il loro presente e il loro futuro».

Come partecipare

I biglietti gratuiti sono riservati a ragazze e ragazzi dai 10 ai 18 anni e sono disponibili fino a esaurimento dei 50 posti. Per usufruirne basta stampare la pagina dell’iniziativa oppure mostrarla dal telefono al botteghino del Cinema Elio prima della proiezione scelta.