Istruzione, M5S: protesta studenti non resti inascoltata

“Il governo Meloni sta continuando a ignorare i problemi degli italiani. Dalla sanità al caro energia sono tanti i temi su cui non arriva alcuna risposta da quattro anni. Una gestione incapace delle risorse, e i miliardi che l’esecutivo vuole destinare alla difesa si scontrano pesantemente contro le necessità di milioni di cittadini e delle imprese. Oggi presso Studium 2000 a Lecce, insieme a una rappresentanza del Network giovani Puglia e del Gruppo territoriale M5S, abbiamo incontrato gli studenti dell’Udu e la coordinatrice Chiara Ammassari. Gli studenti hanno dato il via a una mobilitazione per far sentire la loro voce e protestare contro un governo sordo alle loro richieste.

Un dissenso, presente in diverse città italiane, di cui anche oggi ci facciamo da portavoce per ribadire ancora una volta che la strada intrapresa da Giorgia Meloni ha portato solo a un peggioramento delle condizioni sociali ed economiche. Questo pomeriggio abbiamo ascoltato le istanze delle ragazze e dei ragazzi che chiedono un cambio di passo immediato su temi come il diritto allo studio, il servizio sanitario nazionale, il trasporto pubblico e anche il diritto alla casa.

Al centro dell’incontro anche l’utilizzo delle risorse pubbliche, la folle spesa in armi e armamenti portata avanti da una maggioranza che non tiene conto del peggioramento delle condizioni di vita tra salari bassi e un’inflazione che sta intaccando anche i risparmi degli italiani. Una situazione insostenibile che richiede non solo ascolto ma un’inversione di marcia immediata. Il Movimento 5 Stelle continuerà come sempre a essere vicino ai nostri giovani, non possiamo accettare che la loro voce e le loro proposte restino inascoltate”. Così in una nota Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale, e Iunio Valerio Romano, coordinatore provinciale Lecce.