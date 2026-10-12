Istruzione, M5S: protesta studenti non resti inascoltata

“Il governo Meloni sta continuando a ignorare i problemi degli italiani. Dalla sanità al caro energia sono tanti i temi su cui non arriva alcuna risposta da quattro anni. Una gestione incapace delle risorse, e i miliardi che l’esecutivo vuole destinare alla difesa si scontrano pesantemente contro le necessità di milioni di cittadini e delle imprese. Oggi presso Studium 2000 a Lecce, insieme a una rappresentanza del Network giovani Puglia e del Gruppo territoriale M5S, abbiamo incontrato gli studenti dell’Udu e la coordinatrice Chiara Ammassari. Gli studenti hanno dato il via a una mobilitazione per far sentire la loro voce e protestare contro un governo sordo alle loro richieste.
Un dissenso, presente in diverse città italiane, di cui anche oggi ci facciamo da portavoce per ribadire ancora una volta che la strada intrapresa da Giorgia Meloni ha portato solo a un peggioramento delle condizioni sociali ed economiche. Questo pomeriggio abbiamo ascoltato le istanze delle ragazze e dei ragazzi che chiedono un cambio di passo immediato su temi come il diritto allo studio, il servizio sanitario nazionale, il trasporto pubblico e anche il diritto alla casa.
Al centro dell’incontro anche l’utilizzo delle risorse pubbliche, la folle spesa in armi e armamenti portata avanti da una maggioranza che non tiene conto del peggioramento delle condizioni di vita tra salari bassi e un’inflazione che sta intaccando anche i risparmi degli italiani. Una situazione insostenibile che richiede non solo ascolto ma un’inversione di marcia immediata. Il Movimento 5 Stelle continuerà come sempre a essere vicino ai nostri giovani, non possiamo accettare che la loro voce e le loro proposte restino inascoltate”. Così in una nota Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale, e Iunio Valerio Romano, coordinatore provinciale Lecce.
- PoliticaSclerosi multipla: dalla Puglia un nuovo modello di cura per migliorare l'assistenza e creare valore per il sistema sanitario
- PoliticaApprovazione bilancio consolidato e assestamento, assessore Leo: "Obiettivo conti in ordine raggiunto. Ora guardiamo agli investimenti del futuro"
- Archivio NotizieGuido: “Grazie a Jonathan Filieri, giovane poliziotto leccese, che insieme al collega ha salvato un ragazzo di 23 anni”
- PoliticaRoberto Giordano Anguilla (FDI), “anche io bersaglio social, e’ ora di dire basta, solidarietà al sindaco Poli Bortone”
- PoliticaAggressione Martella, Capone "Solidarietà a Claudio e ai cittadini di Salve"
- PoliticaIl sindaco Villanova condanna l’aggressione al consigliere Claudio Martella