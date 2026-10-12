La vicinanza del sindaco Poli Bortone a Papa Leone XIV

L’affetto e la preghiera del sindaco Adriana Poli Bortone e della città di Lecce per una pronta guarigione a Papa Leone XIV: <E’ mio desiderio, anche a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità leccese, esprimere al Santo Padre Leone XIV la stretta vicinanza ed una preghiera corale per il suo percorso di pronta e totale guarigione. La sua posizione ferma e pacifica di fronte ai grandi e gravi problemi che minacciano gli equilibri nel mondo trova la piena adesione del mondo cattolico e di chi si riconosce nei valori cristiani ed umani. Anche per tutto questo, sono certa che la città di Lecce augura a Papa Leone di essere di nuovo al più presto al suo posto in Vaticano e fra tutti noi, affermando con slancio e profondità i princìpi guida della pace e della coesione universale contro ogni guerra e ogni forma di violenza e prevaricazione>.
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