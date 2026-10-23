Italiani e Polacchi. Popoli fratelli uniti dal sogno della libertà. Inaugurazione della statua del Generale Władysław Anders

LECCE – Nel segno della memoria, della gratitudine e dell’amicizia tra i popoli europei, sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10.00, presso il foyer dell’ex Liceo Musicale “Tito Schipa”, si svolgerà la manifestazione “Italiani e Polacchi. Popoli fratelli uniti dal sogno della libertà”, dedicata alla figura del Generale Władysław Anders, comandante del II Corpo d’Armata Polacco e protagonista di una delle pagine più nobili della lotta per la libertà in Europa.

L’evento, promosso dal Liceo Palmieri in collaborazione con la Fundacja Monte Cassino, il Comando Militare Esercito “Puglia” e l’Associazione Famiglie Combattenti Polacchi in Italia (AFCPI), rappresenta un significativo momento di riflessione storica e di approfondimento culturale volto a rinsaldare i legami che uniscono Italia e Polonia nel comune patrimonio di valori costruito attraverso il sacrificio, la solidarietà e la difesa della dignità umana.

Cuore della manifestazione sarà l’inaugurazione della statua ispirata al Generale Anders, generosamente donata dalla Fundacja Monte Cassino al Liceo Palmieri. L’opera costituirà un segno tangibile e permanente della riconoscenza verso i soldati del II Corpo Polacco, che contribuirono in maniera determinante alla liberazione dell’Italia, lasciando una testimonianza indelebile di coraggio e di fratellanza.

La cerimonia si aprirà con l’esecuzione degli inni nazionali italiano e polacco, affidata ai docenti e agli studenti del Liceo Musicale. Seguiranno l’inaugurazione della statua e della mostra fotografica e documentaria curata dal Comando Militare Esercito “Puglia”, quindi i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, dott. Raffaele Lattante, e delle autorità presenti.

A seguire avrà luogo il convegno dal titolo “Il contributo del II Corpo Polacco nella Guerra di Liberazione”, che vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi e testimoni della memoria storica: il Colonnello Mauro Lastella, Anna Maria Anders, Mariana Cocciolo, Wojtek Pankiewicz, Giorgio Mantovano, Nicola Neri e Andrzej Marzec. Modererà l’incontro Marco Renna.

Particolarmente significativo sarà inoltre il momento dedicato alla proiezione in anteprima del cortometraggio “Prima che la luce svanisca”, prodotto da AndromedaFilm e diretto da Lorenzo Manisco, con Annamaria Colomba e Salvatore Cezza, opera che intende offrire una intensa riflessione sul valore della memoria e sul lascito umano delle vicende belliche.

La mostra resterà aperta al pubblico nella giornata di domenica 25 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mentre nei giorni 26 e 27 ottobre sarà visitata dalle classi dell’Istituto secondo una specifica programmazione didattica.

In un tempo in cui la costruzione di un’autentica coscienza europea passa anche attraverso la conoscenza del passato, questa iniziativa si propone di rendere omaggio a quanti hanno combattuto per la libertà e di trasmettere alle giovani generazioni il valore della memoria come fondamento della pace, del dialogo tra le nazioni e della convivenza democratica.

La cittadinanza è invitata a partecipare.