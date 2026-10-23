Nasce il Lions Club Lecce Nociglia “Giacinto Urso”: la firma sulla Charter suggella il debutto

LECCE – Le firme dei soci fondatori su una pergamena hanno sancito la nascita ufficiale del Lions Club Lecce Nociglia “Giacinto Urso”. La cerimonia della Charter si è svolta sabato 17 ottobre, a due mesi esatti dall’omologazione ricevuta il 17 agosto 2026 dalla sede centrale di Lions International, a Oak Brook, nell’Illinois, negli Stati Uniti. Due passaggi distinti scandiscono così l’avvio del nuovo sodalizio: il riconoscimento internazionale e il momento solenne in cui i componenti che hanno contribuito alla sua costituzione ne suggellano insieme la nascita. Nel linguaggio lionistico, la Charter rappresenta infatti il battesimo ufficiale di un club. Al centro della cerimonia c’è la pergamena sulla quale i fondatori appongono le proprie firme, un documento destinato a custodire la memoria dell’inizio del percorso associativo. Anche per il Lecce Nociglia, intitolato a Giacinto Urso, questo gesto ha segnato il passaggio dal lavoro di costituzione alla piena ufficialità. La celebrazione del 17 ottobre ha dunque completato l’iter avviato con l’omologazione estiva, consegnando ai soci fondatori una data e un documento attorno ai quali costruire la storia del nuovo club.