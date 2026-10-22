Lui, 25 anni; lei, 52. E hanno una relazione ma quando la donna chiude la storia, lui diventa uno stalker

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) Lei, 52 anni; lui, di 25. Per un periodo i due hanno una relazione nonostante 27 anni di differenza di età. Ma quando lei decide di interrompere la relazione, lui, che vive a Uggiano La Chiesa, non accetta la fine della storia e si trasforma in uno stalker. E continua nelle condotte moleste anche dopo l’ammonimento del Questore. Così il giovane finisce inizialmente ai domiciliari. Misura che, nelle scorse ore, la giudice Giulia Proto ha sostituito la misura su richiesta dell’avvocato Umberto Leo all’esito dell’interrogatorio di garanzia con quella più blanda del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla abitazione e al posto di lavoro della donna che risiede in un paese limitrofo. Il divieto è stato esteso anche a qualsiasi contatto sia telefonico che telematico. Un’opportunità che la giudice ha voluto fornire al giovane affinché righi dritto perché alla prima violazione la misura verrà aggravata.

Il giovane, secondo le indagini, non accettando la fine della relazione e non rispettando la volontà della donna avrebbe iniziato a molestarla con minacce, aggressioni, mediante strumenti informatici e telematici. L’avrebbe tempestata di telefonate e messaggi WhatsApp pretendendo risposte immediate, spiegazioni sui suoi spostamenti. Si sarebbe presentato in casa e sul posto di lavoro e ne monitorava monitorava le frequentazioni. In un’escalation di azioni sempre più assillanti. Il 5 ottobre si sarebbe impossessato del suo telefonino controllandone chiamate e messaggi rifiutandosi inizialmente di restituirlo e seguendola sino ai carabinieri. Il tutto accompagnato da minacce: “Prepara la tomba per te”; “Nella tomba ti metto viva io faccio molto di più”.

Nonostante l’ammonimento del Questore notificato il 12 ottobre scorso, già il giorno dopo, il giovane avrebbe continuato a contattare la persona offesa intimandole di recarsi dai carabinieri per ritirare la denuncia. In realtà il 25enne è stato arrestato dal momento che come riportato nell’ordinanza “non sono emersi motivi di astio o di risentimento né altri specifici elementi che depongano nel senso che la donna fosse animata da intenti calunniatori o diffamatori. Gli elementi acquisiti hanno così delineato una condotta persecutoria particolarmente intensa, caratterizzata da una progressiva escalation sia sotto il profilo della frequenza sia sotto quello della gravità delle condotte dalle insistenti pressioni telefoniche e telematiche degenerata in appostamenti nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in condotte di controllo dei suoi spostamenti e delle sue comunicazioni sino a sfociare in aggressioni fisiche e minacce di morte. In particolare hanno assunto particolare rilievo la prostrazione nel tempo delle condotte vessatorie; la sistematica ricerca di contatto con la persona offesa; il ricorso a utenze telefoniche intestate a terzi per eludere blocchi e controlli”.

A parere della giudice poi “significativa si è rivelata la totale incapacità dell’indagato di accettare la volontà di interrompere la relazione avendo mostrato di considerare il rifiuto e la sottrazione ai suoi tentativi di contatto come comportamenti illegittimi tali da giustificare reazioni violente e intimidatorie”. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, alla presenza del suo avvocato Umberto Leo, il giovane ha ribatato le accuse: era lui a essere perseguitato e per dimostrare il proprio assunto si è dichiarato disponibile a produrre il proprio apparecchio telefonico in cui conserva messaggi e screenshot.