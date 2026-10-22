Uccise la madre dopo un litigio: “Era seminfermo”. Un 23enne a processo davanti alla Corte d’assise

RACALE (Lecce) – Dovrà comparire davanti ai giudici della Corte d’assise di Lecce, il 15 dicembre prossimo, Filippo Manni, il 23enne di Racale, studente di Economia all’Università La Sapienza di Roma, responsabile dell’omicidio della madre, Teresa Sommario, ammazzata in casa il 17 giugno 2025 con almeno cinque colpi di accetta. La giudice per l’udienza preliminare, Giulia Proto, ha rigettato la richiesta dell’a difesa del giovane, rappresentata dall’avvocato Rocco Alagna, che chiedeva per lo studente, ritenuto da una perizia seminfermo, lo stesso trattamento penale già riconosciuto ai minori per i quali la Corte Costituzionale, già nel 1994, ha stabilito che non può applicarsi la pena dell’ergastolo in ragione della loro ridotta capacità di intendere e di volere rispetto al maggiore d’età.

Non potendosi punire il minore – la tesi della difesa – con la pena dell’ergastolo, nei confronti di Manni non valeva la preclusione prevista dalla legge per l’accesso al rito abbreviato (inammissibile appunto per legge per i reati puniti con l’ergastolo). La difesa aveva così chiesto che un simile trattamento, già riconosciuto per i minori dal 1994, venisse esteso adesso dalla Corte Costituzionale anche al seminfermo di mente, per identità di ratio (ovvero ridotta capacità di intendere e di volere). La questione di legittimità costituzionale è stata rigettata dalla giudice che ha ritenuto di mandare a processo il giovane senza concedere alcun tipo di beneficio. Neppure del rito alternativo dell’abbreviato, trattandosi di un reato ostativo omicidio aggravato.

Nel frattempo lo studente, da giugno ai domiciliari in una Crap (una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica) – ha ottenuto di accedere al sistema della giustizia riparativa (un modello di gestione del conflitto e del reato incentrato sul danno relazionale e sulla riparazione, piuttosto che sulla sola punizione, introdotta in modo organico in Italia con la Riforma Cartabia). Il giovane potrà incontrare il padre e i fratelli nel corso di alcuni incontri nell’ambito di un programma finalizzato a elaborare il lutto e che dovrebbero permettere un riavvicinamento del ragazzo al resto del suo nucleo familiare.

“Abbiamo litigato perché non mi aveva salutato appena rientrato – raccontò lo studente universitario nel corso dell’udienza di convalida del fermo – e ho perso il controllo. Ho afferrato l’accetta da boy scout e ho iniziato a colpirla. Non ricordo granché. Altre volte per scherzo ho pensato di prendere l’accetta, dicendoglielo e oggi l’ho fatto. Ho colpito mia madre più volte mentre era al computer (la donna lavorava in smart working per la Cnh, azienda della quale era un dipendente). Lei si è alzata e si è accasciata sul divano. In quei momenti l’accetta mi è caduta. L’ho ripresa. Lei ha iniziato a urlare e io ho continuato a colpirla. Al collo e anche sul viso. Ho spaccato il computer perché mamma continuava a parlare. Non ricordo dove ho lasciato l’accetta”.

Lo studente, appena compiuto l’omicidio, venne trovato per strada da un passante. a torso nudo e sudato. Dala testa ai piedi. Bloccato, finì in caserma. Poi il trasferimento in carcere. Da giugno ai domiciliari. In una struttura di cura.