La lezione del Pci. Le elezioni politiche. Elezioni amministrative a Squinzano: voci di trattative in corso per un’alleanza trasversale

D. Cominciamo dal tuo libro. “Sinistra, che fare?”. Come sta andando?

R. Ho fatto un po’ di presentazioni in giro per la nostra provincia ed altre sono in scaletta. Devo dire che trovo attenzione e interesse. E la discussione mi pare molto di merito. Sono rimasto colpito, a Presicce, dalla presenza dei giovani. Ragazze e ragazzi che sapevano di quel che parlavano e facevano osservazioni di una certa perspicacia. Fatte le dovute proporzioni, farei loro lo stesso complimento che 45 anni fa mi fece Alfredo Reichlin: “siete giovani, ma siete uomini politici”. Per lui – e, un po’, anche per me- significava essere pronti ad assumersi responsabilità di direzione politica, proprio perché si maneggiava la materia con una certa destrezza.

D. Alfredo Reichlin hai detto. Un dirigente del PCI mai dimenticato, soprattutto qui in Puglia. È stato qui in Puglia anche Massimo D’Alema, che di recente ha pubblicato un nuovo libro “Eravamo comunisti”. Quel partito è sempre nel tuo cuore?

R. Il PCI è stato passione, militanza, formazione politica e culturale. Diciamo che è una specie di venuta all’età consapevole per me. La chiave di lettura dell’Italia e del mondo. Un grande partito. D’altro canto, a trentacinque anni dalla sua fine, se ne parla, se ne discute animatamente e se ne scrive. Massimo D’Alema lo fa, senza cedere alla propaganda. Con nostalgia, certo, ma con spirito critico. Tratteggiandone un profilo tutt’altro che edulcorato. Un partito, appunto, capace di grandi slanci innovativi, ma anche, talvolta, prigioniero di persistenti conservatorismi. E Massimo D’Alema lo dice con quello spirito di verità che non rinuncia alla lettura spassionata di tanti passaggi della sua storia. Ecco, il pensiero critico è ciò che il PCI ci ha insegnato. Da Togliatti a Berlinguer. Tutto il contrario, cioè, di quel partito costretto dentro un’ideologia ossificata, che tanta pubblicistica falsa e ingannevole ha descritto negli anni.

D. Che cosa ti resta di quell’esperienza?

R. Tra le tante cose che mi restano, c’è l’idea che il partito sia essenziale. Il soggetto politico è lo strumento attraverso cui le tue idealità, i tuoi valori e le tue aspettative di cambiamento possono essere interpretate e concretizzate. Senza soggetto politico, le idee, per quanto nobili, rischiano di restare campate per aria e, dunque, di non incidere per nulla nella realtà. Il PCI mi ha insegnato tutto. Mi ha insegnato che la discussione – anche quella più dura e senza censure – deve trovare uno sbocco unitario. Mi ha insegnato, soprattutto con Enrico Berlinguer, che la prospettiva del socialismo non può che coniugare l’uguaglianza con la libertà e la democrazia. È qui, su questo terreno decisivo, del resto, che avvenne la rottura definitiva del PCI con il PCUS e con il movimento comunista internazionale.

D. Veniamo al presente. Come valuti le difficoltà che sta incontrando il cosiddetto Campo largo nel costruire l’alternativa al governo Meloni e alle destre alle prossime elezioni politiche?

R. Non voglio fare esercizio di ottimismo a buon mercato, ma le difficoltà, che pur non mancano, vengono sistematicamente ingigantite dai giornali e da molti osservatori. Certo, c’è la questione del sostegno militare all’Ucraina e ci sono le primarie di coalizione per il candidato premier che rischiano di essere divisive. Confido che, sull’insieme della politica estera, si troverà una sintesi. A cominciare dalle posizioni sul conflitto russo-ucraino. Sulle primarie, penso che non vadano demonizzate, ma penso anche che, se si potessero evitare, sarebbe tutta salute. Questa legge elettorale è largamente incostituzionale. Se la Consulta metterà mano alla parte della normativa che confligge con i poteri del Presidente della Repubblica, penso che si potrebbero considerare superflue. Sminando, così, un potenziale elemento di divisione in un’alleanza che ha l’obbligo di dar vita all’alternativa alla Meloni e ad un governo che, in questi anni, ha imposto un gigantesco salto all’indietro all’Italia.

D. Il centrosinistra, malgrado tutto, nei sondaggi, sembra avanti al centrodestra, sempre che, però, il centrodestra non imbarchi Vannacci.

R. Chi prepara la campagna elettorale è bene che non dia eccessiva retta ai sondaggi. Spesso, ingannano, inducendo ad un ottimismo del tutto fuori luogo. Intanto, io penso che Meloni, alla fine, imbarcherà Vannacci. C’è un comune sentire tra loro. Vannacci dice oggi quel che Meloni diceva in campagna elettorale nel 2022. Insomma, Vannacci non rappresenta nessuna novità, è un fenomeno che abbiamo già visto. E dico di più. È chiaro che Vannacci mantiene una sua forza notevole se resta fuori da quella coalizione. Un suo recupero dentro il campo attuale dell’alleanza di Meloni ne depotenzia quel carattere irruente che ne ha spinto la forza fin qui.

D. Da quello che dici, perciò, il Campo largo ha molto da fare ancora?

R. Moltissimo. Anche se non partiamo da zero. Sul 90% delle questioni programmatiche, l’intesa c’è già. Soprattutto sulle grandi questioni sociali e del lavoro. Sulla sanità e sullo Stato sociale da potenziare. Sulla politica energetica e su sicurezza e immigrazione. Questo, tuttavia, non basta. Bisognerà che il centrosinistra mostri all’Italia un’idea più compiuta di Paese. Elly Schlein ha fatto bene ad essere testardamente unitaria e a ribadire che il nostro programma è la Costituzione. Insomma, è qui che abbiamo sempre registrato un larghissimo consenso. Anche il referendum di marzo sulla magistratura ha dimostrato che c’è un elettorato che si mobilita quando sono in gioco le regole fondamentali della nostra democrazia.

D. Ma, davvero, consideri che ci sia un qualche pericolo per la democrazia italiana?

R. Intendiamoci, nessuno pensa che possa tornare una qualche forma di fascismo. Ma di una cosa sono certo. Questa destra non si accontenta di un cambio di governo. Vuole un cambio di sistema. Così pensava di fare con una riforma della giustizia che colpiva l’equilibrio e l’autonomia dei poteri. Così pensava di fare con il premierato elettivo. Con l’aggravante che, accantonata la riforma costituzionale, ha pensato di varare una legge elettorale che, surrettiziamente, introduce il premierato, un presidenzialismo di fatto, sebbene a ranghi ridotti. Che cos’altro può rappresentare tutto questo se non un tentativo di cambiare i connotati alla Repubblica parlamentare? Non è un caso che Arianna Meloni e Donzelli abbiano parlato esplicitamente di Terza Repubblica.

D. Ora, dai Massimi Sistemi, alle questioni più vicine a noi. Squinzano. A che punto è il confronto tra i partiti e che cosa fa il PD?

R. Non mi stancherò mai di partire dallo stato effettivo della città. Squinzano declina da più di vent’anni. Di quel declino, la destra – tutta – ne è responsabile. In parte, perché l’ha provocato e in parte perché, non vedendolo crescere, non ha messo in campo politiche di contrasto. Se non si parte dalla concreta situazione della società squinzanese, non si capisce nulla del punto in cui siamo e di ció che occorre fare. Senza questo sguardo alla condizione della città, tutto diventa una macchietta. I partiti diventano puramente delle pedine intercambiabili sulla scacchiera. E la politica diventa un’interminabile ricerca delle combinazioni più convenienti per poter vincere ad ogni costo. Queste sono mere scorciatoie che, alla fine, portano soltanto in un vicolo cieco.

D. E dunque? Il PD che ruolo gioca in questo scenario?

R. Io sono sempre più convinto che la nostra vera, unica, priorità siano le elezioni politiche. L’ho già detto in più occasioni: le elezioni politiche si vincono o si perdono per un pugno di voti. Ho sempre insistito sull’esigenza di concentrarci su iniziative che ci conducano ad un rapporto più ravvicinato con i cittadini, affrontando i problemi che vivono ogni giorno. Bisogna riportare al voto quelli che, da tempo, si sono convinti che la politica non incide per nulla sulle loro condizioni di vita. Sanità, lavoro, stipendi e pensioni, tenore di vita di settori popolari e di ceto medio, l’inflazione che si mangia i risparmi. Su tutto questo, occorrerebbe una mobilitazione eccezionale, una moltiplicazione di iniziative volte a presentare le nostre proposte di governo, accanto alla critica aspra dell’operato di questo governo.

D. E il PD di Squinzano non fa tutto questo?

R. Per carità, nell’ultima assemblea del partito, si è dichiarata questa priorità. Ma vedo ancora che sia insufficiente l’attenzione. Sono in cantiere iniziative su sanità e autonomia differenziata e contro la violenza sulle donne. Ma, direttivo e consigliere comunale mi paiono più attenti a ciò che si muove nell’ambito della politica municipale. Ed è per questo che l’assemblea sia stata pensata perché serviva, nella sostanza, a dare disco verde all’ulteriore partecipazione del nostro consigliere agli incontri delle opposizioni consiliari. A ciò che più volte ho definito come un siparietto, perché mette insieme ciò che insieme non può stare. Questo è trasformismo, è ricerca di un puro accrocchio di potere.

D. E com’è andata?

R. Il disco verde è passato a larghissima maggioranza. Bulgara, direi. Con il mio voto contrario e qualche astensione, in un clima abbastanza surreale, in cui c’erano gli interventi ed il su e giù di molti votanti del tutto disinteressati alla discussione.

D. “È la democrazia, bellezza” direbbe il filosofo.

R. Certo. Ma un partito può sbagliare anche all’unanimità. Anzi, se ci pensi, gli errori di una forza politica si compiono sempre a maggioranza o, addirittura, all’unanimità. Un esempio? Nel 2022, il PD scelse di rompere un’alleanza larga di centrosinistra e questo ci portó alla sconfitta pur essendo maggioranza nel Paese. Non è, perciò né l’aritmetica né il pronunciamento democratico del partito che, di per sé, ti mettono al riparo dagli errori. A Squinzano, il PD commette, oggi, errori di metodo ed errori di sostanza. E lo fa, appunto, persino con un voto schiacciante di maggioranza in assemblea.

D. Perché? Che cosa è successo?

R. Come si può fare un’assemblea in cui votano trentatré persone, mentre ne partecipano ventidue? Si scomoda Tarantino, presidente della Commissione regionale di garanzia del partito, che viene con il segretario provinciale, si insedia alla presidenza dell’assemblea ed approva sorprendentemente un metodo di votazione che non ho mai visto in oltre 50 anni di esperienza politica. Un ibrido, un voto “quasi” segreto, che avveniva sotto lo sguardo vigile di qualche zelante “signora delle tessere”.

Ma, non mi preoccupa tanto questo ennesimo strafalcione. E nemmeno l’arroganza di chi pensa di detenere un pacchettino di tessere ed è pronta ad ogni avventura. Abbiamo visto una sorta di “partito al contrario” che, a suo tempo, votó palesemente segretaria e direttivo e ora vota segretamente documenti politici (si fa per dire). Mi preoccupa di più il merito di quanto deciso. Perché mi appare chiaro cosa significhi mantenere in vita quel teatrino con Forza Italia di Marra ed i civici di Pulli.

D. Che cosa significa?

R. Significa che, se l’accordo trasformistico ancora non c’è, lo si persegue comunque con pervicacia. E, come ho detto altre volte, quell’accordo è, o sarà, un accordo che tende a snaturare il PD, degradandone il rango ad una mera forza civica, pronta ad ogni alchimia con chicchessia.

D. Quindi, a tuo parere, è più concreta la possibilità di un accordo anche con Marra?

R. Il messaggio che si vuol dare è quello. Marra è uomo di Forza Italia. Non solo a Squinzano, ma nel Salento. E, a Squinzano, quando era nel centrosinistra è stato il vicesindaco cacciato dalla giunta di Michele Maggio. E, poi, è stato il sindaco di destra del tempo dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni criminali. Che cosa ha da spartire il nostro partito con un partito della destra come Forza Italia e con quel personaggio? Nulla. Se non la medesima aspettativa di puro potere di voler governare ad ogni costo. Basterebbe leggere o ascoltare un qualsiasi intervento di Elly Schlein per capire che, qui, ne siamo agli antipodi, sia in termini di collocazione politico-culturale del PD, sia sul piano degli obiettivi politici che il partito si propone.

D. Ma c’è già un accordo oppure no?

R. Io sono propenso a credere a quanto ha detto Marco Cazzorla in assemblea: l’accordo non c’è. Ma, chiedo, di che cosa parlano quando si incontrano quelle persone nel noto siparietto? Di strade, di asfalto o di marciapiedi? Il fatto stesso che si incontrino dà l’idea che gli incontri mirino a qualcosa di più che non al semplice inventario del lavoro di opposizione. Diciamo come stanno le cose: quelle che venivano definite come conferenze stampa comuni erano delle vere e proprie assemblee pubbliche di una sorta di nuovo soggetto civico locale, noto come “Movimento per Squinzano”. Come si giustifica questo movimento se non per presentarsi unitariamente come l’alternativa alla giunta Pede? L’accordo, magari, non ci sarà ancora, ma la trattativa è in corso, perché quell’accordo lo si intende condurre in porto in ogni modo.

D. Che cosa ti fa pensare che una trattativa sia in corso?

R. Le indiscrezioni sono e restano indiscrezioni. E nessuno intende elevarle a fatti e circostanze concrete e verificate. Però, una cosa sono le voci nei bar e nei crocicchi di paese, altra cosa sono le parole degli interlocutori di Marco Cazzorla. E queste sono abbastanza eloquenti e non nascondono che l’accordo, da tempo, lo si stia cercando. E sono questi stessi che, vantandosene, fanno girare voce secondo cui, nella trattativa, sarebbero state già bocciate due candidature provenienti dal PD. Io non voglio credere a tutto questo e lo prendo solo come il tentativo malevolo di mettere in difficoltà il PD. Ma è del tutto evidente che anche queste voci siano l’effetto perverso del messaggio che si è voluto dare all’opinione pubblica squinzanese, con la partecipazione a quegli incontri trasversali. E, cioè, che tutta l’opposizione, quella di destra e quella di sinistra, siano comunemente impegnate nell’alternativa a Pede. Questa non può essere la nostra politica. Il PD o è il perno del campo progressista, o non è.

D. Mi dici chi sono questi candidati del PD bocciati da Marra e Pulli?

R. Se mi consenti, questo lo tengo per me.

D. Di tutto questo si è discusso in assemblea?

R. I sostenitori del siparietto con Marra fanno un ragionamento che non sta in piedi perché mostra tutte le sue contraddizioni. Da un lato, si sostiene che un accordo non c’è, ma non si dichiara, per una sorta di residuo pudore, che comunque lo si persegue. Dall’altro lato, si richiama il gravissimo errore che nel 2013 il PD commise di allearsi con Marra, addirittura dopo aver aggiunto le proprie firme per farlo decadere con lo scioglimento del consiglio comunale. E lo si richiama sostanzialmente per giustificare che si possa ripetere ora la stessa alleanza. È un ragionamento sconclusionato. Perché un errore si corregge e si rimedia, non si replica. “Perseverare…..”.

D. Ultima domanda: che cosa dovrebbe fare il PD?

R. Intanto, dovrebbe occuparsi delle elezioni politiche, sgombrando del tutto il campo da quelle amministrative, che saranno tra quasi due anni.

Su queste, a mio giudizio, anche sul piano tattico e non solo su quello strategico e della prospettiva, sarebbe conveniente abbandonare il teatrino sconcio con Forza Italia. Ciò indurrebbe, prima o poi, gli stessi civici a fare altrettanto, perché l’accrocchio, senza il PD, diventerebbe, oggettivamente, meno conveniente. Il PD, i civici ed il campo del centrosinistra squinzanese devono continuare puntare a concorrere in uno schema tripolare. Quello che registra la divisione della destra in due liste. Come è già stato dimostrato dai fatti, in quel caso, la nostra lista del campo progressista, magari con candidato sindaco PD, sarebbe sicuramente competitiva.

È, questo, l’esatto opposto di ciò che si sta facendo. E ciò che si sta facendo è quello di fare la parte di una comparsa sempre più sbiadita sullo sfondo dell’ultradecennale (e noiosissima) resa dei conti nella destra tra Miccoli e Marra. Una resa dei conti che, ormai, si svolge per interposti prestanome.