Sorpresi a spacciare cocaina in auto, arrestati marito e moglie: ai domiciliari

CASARANO (Lecce) – Arrestati dopo essere stati sorpresi dalla polizia a cedere una dose di cocaina. Nei guai sono finiti marito e moglie, di 37 e 35 anni, lui sottoposto alla sorveglianza speciale, fermati a Casarano dagli agenti del Commissariato di Taurisano.

I poliziotti li hanno notati nel pomeriggio di ieri a bordo di un’auto e hanno deciso di seguirli. Poco dopo, un giovane si è avvicinato al lato passeggero, consegnando una banconota al 37enne e ricevendo in cambio un involucro. E’ stato a questo punto che gli agenti sono intervenuti bloccando la coppia e il presunto acquirente, trovato in possesso di circa un grammo di cocaina, appena acquistato per 50 euro.

Le successive perquisizioni hanno permesso di sequestrare 80 euro in contanti, altra cocaina nell’abitazione dei coniugi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Marito e moglie sono stati arrestati per spaccio e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e sottoposti agli arresti domiciliari. L’uomo è stato inoltre indagato per inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale, mentre la donna per guida senza patente. Sequestrati anche l’auto e lo stupefacente rinvenuto.