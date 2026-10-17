Zona PIP di Vernole: chiusa una storia lunga 20 anni. Firmato l’atto tra Comune e CIV

Con la firma dell’atto tra il Comune di Vernole e il CIV, si chiude una vicenda avviata nei primi anni Duemila: gli imprenditori vernolesi prendono finalmente possesso dei terreni destinati ai propri progetti nel primo comparto della Zona PIP, situata lungo la Strada Regionale 8 Lecce-Vernole.

L’accordo nasce dalla volontà condivisa delle parti di concludere una questione aperta da oltre vent’anni, segnata nel tempo da contenziosi tra Comune e CIV e intoppi burocratici. La soluzione raggiunta consente di dare seguito agli investimenti e di aprire nuove prospettive per il primo comparto della zona PIP.

«Era un obiettivo a cui tenevamo molto e lo abbiamo raggiunto – dichiara il Sindaco Mauro De Carlo – Un risultato che nasce da lontano, dal grande lavoro svolto durante la prima amministrazione “Punto e a Capo”, tra il 2013 e il 2018, e che si chiude con l’accordo raggiunto adesso, dopo un intenso lavoro tra uffici, CIV e Amministrazione Comunale. L’area infatti è collaudata e funzionante. In quell’area, con l’Amministrazione Luca De Carlo, riuscimmo a realizzare l’ecocentro comunale e a far insediare le prime aziende. Sempre di quegli anni è la richiesta di inserimento di una rotatoria di accesso diretto dalla Regionale 8 da parte della Regione Puglia, intervento che oggi si rivela lungimirante e che rende ancora più attrattiva quest’area. Oggi riusciamo finalmente a chiudere questo capitolo ed è un risultato storico per il nostro Comune».

Il primo comparto della zona PIP di Vernole, già collaudato e funzionante, si estende su una superficie complessiva di 115 mila metri quadrati, di cui quasi 50 mila destinati a 52 lotti per insediamenti produttivi artigianali, industriali e commerciali. La vicinanza alla R8 e ai collegamenti verso Lecce e Brindisi rappresenta un elemento strategico per l’accessibilità del comparto e la sua attrattività per le imprese.

«Era un impegno assunto, che sentivamo il dovere di portare avanti per dare al nostro territorio nuove possibilità di crescita – aggiunge il sindaco – Il mancato accordo tra Comune e CIV di fatto bloccava gli investimenti in un’area che invece era collaudata e funzionante, frenando lo sviluppo di un intero territorio. Dopo tanti anni di attesa, si creano finalmente le condizioni perché il primo comparto della zona PIP possa svilupparsi e perché chi vi ha investito possa dare concretezza ai propri progetti. Lo dovevamo a chi ha scelto 20 anni fa di investire qui, lo dovevamo al nostro territorio che non ha niente da invidiare ad altri e oggi può finalmente riprendere a correre. Personalmente ci tenevo moltissimo alla conclusione di questa vicenda, avendo vissuto in prima persona il grande lavoro svolto tra il 2013 e il 2018 dall’Amministrazione Luca De Carlo.»

Per chi ha investito risorse e risparmi nel primo comparto della zona PIP, questo passaggio offre finalmente la possibilità di realizzare i propri programmi e di provare a raccogliere i frutti degli investimenti e dei sacrifici sostenuti. Gli operatori potranno programmare la realizzazione delle attività, valutare ulteriori investimenti e coinvolgere nuovi soggetti interessati a insediarsi.

«Siamo giunti a questo fondamentale risultato grazie all’incessante lavoro dell’amministrazione comunale, agli uffici preposti e al CIV, che di concerto hanno lavorato in sinergia con il solo e unico obiettivo di garantire al nostro territorio sviluppo e nuove risorse economiche – commenta Angelo De Pascali, assessore ai Lavori Pubblici e Attività produttive – questo passaggio aprirà nuove prospettive per le imprese, il lavoro e tutta la comunità».

La definizione della vicenda offre maggiore certezza nella programmazione degli investimenti nel primo comparto della zona PIP e contribuisce a rendere il territorio più attrattivo per le imprese, creando le condizioni per nuove opportunità di lavoro e per la crescita dell’economia locale.