Convegno Lilt in Unisalento, il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “puntare sulla rinaturalizzazione”

Ambiente e Salute a Lecce: il Salento punta sulla rinaturalizzazione. Al convegno Lilt interviene il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla

​LECCE – Si è svolta, presso l’Aula Y1 dell’Edificio “Angelo Rizzo” al Centro Ecotekne dell’Università del Salento, la 19ª edizione del convegno “Ambiente e Salute”, importante appuntamento promosso dalla LILT, centro antiviolenza di Lecce e incentrato sul tema “Rinaturalizzare per vivere”.

​I lavori si sono aperti con l’introduzione della Presidente della LILT di Lecce, Simonetta Pepe, a cui hanno fatto seguito i saluti e i contributi delle autorità accademiche, sanitarie e civili. Tra le presenze istituzionali quella di Roberto Giordano Anguilla, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce, che ha preso testimoniato la vicinanza della civica amministrazione alle tematiche ambientali e di salute pubblica trattate nel corso del convegno.

​La mattinata è stata ricca di spunti di riflessione e contenuti scientifici di alto profilo, grazie alla lectio magistralis di Paola Catapano, comunicatrice scientifica del CERN, e agli approfondimenti curati dai docenti dell’Ateneo salentino Alberto Basset e Pietro Luigi Lopalco, dedicati alla normativa europea Nature Restoration Law e alle sfide sanitarie legate ai cambiamenti climatici.

​A chiudere l’evento, la presentazione del progetto sperimentale per il Parco del Centro ILMA e una tavola rotonda di confronto che ha coinvolto attivamente studenti ed esponenti delle istituzioni locali.