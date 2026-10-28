La Notte della Taranta cerca nuovi talenti: al via le selezioni per strumentisti under 35 dell’Orchestra Popolare

SALENTO – La Fondazione “La Notte della Taranta” apre le porte ai giovani musicisti e lancia una manifestazione di interesse rivolta a strumentisti under 35 per ampliare e integrare la sezione strumentale dell’Orchestra Popolare. L’iniziativa prosegue il percorso di apertura avviato con le selezioni per il corpo di ballo e per le voci, puntando a trasmettere il patrimonio musicale e coreutico del Salento e a favorire l’incontro tra generazioni.
La ricerca è rivolta a candidati tra i 18 e i 34 anni in possesso di competenze ed esperienze documentabili e riguarda un’ampia varietà di strumenti: basso elettrico, batteria, chitarra, chitarra battente, mandola, mandolino, clarinetto, zampogna, ciaramella, flauti traversi e a becco, fisarmonica, organetto, percussioni, tamburelli, violino, violoncello, viola e contrabbasso.
I candidati convocati sosterranno un’audizione nella sede della Fondazione a Melpignano con l’esecuzione di un brano del repertorio tradizionale salentino e un secondo a scelta libera, oltre a eventuali prove di lettura a prima vista e sequenze ritmiche.
Le audizioni permetteranno di formare un elenco di idonei a cui attingere per l’accesso gratuito a workshop e laboratori formativi e per l’eventuale affidamento di incarichi artistici retribuiti.
Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 13:00 del 9 novembre 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fondazionelanottedellataranta@pec.it, allegando il modello di candidatura compilato, il documento d’identità e il curriculum vitae artistico, con l’avviso completo e la modulistica consultabili sul sito ufficiale www.lanottedellataranta.it.
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