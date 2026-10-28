SGM, comportamenti alla guida: ferma condanna dell’azienda

In merito agli episodi segnalati nei giorni scorsi, che vedrebbero alcuni conducenti utilizzare il cellulare e fumare durante la guida degli autobus, SGM ribadisce con fermezza la propria posizione di assoluta intransigenza nei confronti di comportamenti che possano compromettere la sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

La società considera quanto emerso particolarmente grave e incompatibile con gli standard di responsabilità, professionalità e attenzione che devono caratterizzare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale come il trasporto urbano.

“Chi sale su un nostro autobus deve poter viaggiare in sicurezza. È la prima responsabilità che abbiamo nei confronti dei cittadini e non possiamo tollerare comportamenti che mettano a rischio la loro incolumità”, dichiara il presidente di SGM, Damiano D’Autilia. “Le immagini diffuse sono gravi e non intendiamo minimizzare quanto è stato segnalato. SGM procederà con le necessarie verifiche interne per accertare puntualmente i fatti e le eventuali responsabilità, adottando, laddove ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti previsti dalla normativa e dalle disposizioni aziendali”.

Il presidente D’Autilia rivolge quindi un appello alle organizzazioni sindacali, auspicando una collaborazione sempre più stretta sui temi della sicurezza.

“Su un tema così importante come la sicurezza mi aspetto di avere al nostro fianco tutte le organizzazioni sindacali. Credo che sia nell’interesse di tutti, dell’azienda, dei lavoratori e soprattutto dei cittadini, condividere un percorso che metta al primo posto il rispetto delle regole e la tutela delle persone. Il confronto con le rappresentanze dei lavoratori è fondamentale e proprio per questo ritengo che sia necessario lavorare insieme per rafforzare una cultura della sicurezza che deve appartenere a tutti. Su questo non possono esserci divisioni: abbiamo una responsabilità comune e dobbiamo affrontarla con la massima serietà”.

SGM, inoltre, precisa che i fatti segnalati riguardano singoli comportamenti e non possono rappresentare il lavoro di tanti conducenti che ogni giorno garantiscono il servizio con serietà e professionalità, nel rispetto delle regole e dei passeggeri.

“Abbiamo tanti autisti che lavorano con impegno e senso di responsabilità e che non meritano di essere accomunati a chi assume comportamenti di questo tipo”, sottolinea D’Autilia. “Anche nei loro confronti abbiamo il dovere di essere rigorosi. Il rispetto delle regole deve valere per tutti, senza eccezioni. È una questione di sicurezza, ma anche di rispetto verso i cittadini e verso chi fa bene il proprio lavoro”.