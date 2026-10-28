Il Mercato delle Quattro Colonne sarà in via Edrisi

NARDO‘ (Lecce) – Spostamento del mercato delle Quattro Colonne all’area di via Edrisi, riassetto generale del mercato settimanale di Nardò e di quello di Sant’Isidoro, individuazione di nuovi posteggi per il fast-food nelle marine. Sono solo alcune delle novità contenute nel pacchetto di modifiche al Documento Strategico del Commercio che il Consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi. Si tratta di un “aggiornamento” al Documento con l’obiettivo di garantire una migliore funzionalità degli spazi pubblici, un adeguamento alle mutate esigenze della collettività e una più moderna ed efficace organizzazione della attività mercatali.

“Sono modifiche – spiega il consigliere con delega al Commercio Lelè Manieri – che abbiamo fatto in coerenza con gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, soprattutto nelle marine, che l’amministrazione guidata dal sindaco Mellone ha fatto in questi anni. La città cambia e dobbiamo adeguarci. Ma sono scelte dettate anche e soprattutto per dare forza a chi opera in questo comparto, in un momento storico caratterizzato per mille motivi da una crisi dei consumi. Lo spostamento del mercato delle Quattro Colonne in via Edrisi, ad esempio, è una novità storica che ci consente di riconvertire il largo delle Quattro Colonne a parcheggio pubblico e area eventi, valorizzando finalmente la sua posizione strategica. Ma le modifiche ci hanno consentito anche di mettere ordine al mercato settimanale di Nardò e a quello di Sant’Isidoro, tirando fuori soprattutto quest’ultimo dal caos che lo ha sempre caratterizzato. Facciamo un passo concreto nella direzione di una città che lavora per la crescita e lo sviluppo economico e che ha una dimensione urbana sempre più razionale”.

Nel dettaglio, le novità più importanti sono appunto il trasferimento del mercato di piazzale dell’Accoglienza di località Quattro Colonne all’area parcheggio di via Edrisi (complessivamente sono 30 posteggi, 25 del settore non alimentare e 5 del settore alimentare), che permetterà contestualmente di riconvertire il largo delle Quattro Colonne e di migliorare l’accessibilità e la fruibilità complessiva della zona. Si è proceduto inoltre al riassetto del mercato settimanale di Nardò e di quello di via Marsala a Sant’Isidoro, con interventi di razionalizzazione dei posteggi (spostamenti e riconversioni di alcuni di essi e aggiunta di nuovi come nel caso del mercato nella marina di Sant’Isidoro). Altre modifiche hanno riguardato le fiere legate agli eventi religiosi. Infine, il rinnovato Documento Strategico del Commercio prevede la nascita di tre nuovi posteggi per il fast-food lungo la fascia costiera: il primo sul lungomare tra Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, il secondo all’interno del nuovo parcheggio in località Vacanze Serene, il terzo al curvone del parco di Porto Selvaggio.