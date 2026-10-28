Foro Boario, il Tar rinvia al 25 novembre: slitta il confronto sul mega parcheggio

LECCE – Il confronto davanti al Tar sul mega parcheggio del Foro Boario è rinviato al 25 novembre. Nella camera di consiglio di questa mattina, dopo la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti, la difesa del Comune di Lecce ha chiesto il rinvio e la discussione è stata fissata alla nuova data. “L’istanza cautelare non è stata discussa ed è stata rinviata atteso che, alla vigilia dell’udienza, il Comitato ha notificato un ulteriore ricorso con l’adesione di un maggior numero di iscritti ed altresì “motivi aggiunti” rispetto al ricorso originario” – ha spiegato l’avvocato Pietro Quinto. In conseguenza la richiesta del difensore del Comitato di discutere ugualmente la sospensiva è stata contrastata dall’avvocato del Comune di Lecce, “atteso che per regola processuale nel momento in cui si notificano motivi aggiunti al ricorso la controparte ha diritto ad un termine di venti giorni per esercitare il proprio diritto di difesa”.

Resta dunque aperta la controversia tra l’amministrazione e il Comitato dei residenti, che contesta il progetto dell’hub intermodale fuori terra. L’udienza non ha sciolto il nodo della legittimazione del comitato a opporsi all’opera, sul quale le difese del Comune e della cooperativa progettista hanno sollevato un’eccezione, né ha definito il confronto sulla richiesta di sospensiva. Il passaggio al 25 novembre sposta così in avanti una discussione che riguarda sia i presupposti dell’azione dei ricorrenti sia le contestazioni al progetto. Al centro della battaglia resta la trasformazione dell’originaria ipotesi di parcheggio interrato in una struttura su tre piani fuori terra, con un’estetica che richiama le mura urbiche: una soluzione che l’amministrazione difende sul piano della fattibilità e della sostenibilità economica, mentre i residenti ne denunciano l’impatto paesaggistico e ambientale e la modifica dell’idea iniziale degli spazi verdi.

Il Comune, rappresentato dall’avvocato Pietro Quinto, sostiene la regolarità amministrativa della scelta progettuale, maturata attraverso uno studio di fattibilità tecnico-economica articolato in un’analisi preliminare e nell’individuazione della soluzione più idonea. Secondo questa ricostruzione, le difficoltà dello scavo in profondità e il rapporto tra costi e benefici avrebbero reso più conveniente e concretamente realizzabile il parcheggio in elevato. La difesa richiama inoltre il finanziamento di 29 milioni del CIS Brindisi-Lecce-Costa Adriatica, con contratto sottoscritto nel 2022, condizionato al rispetto dei tempi di realizzazione, dell’importo disponibile e della funzionalità dell’intervento. “I posti auto previsti nel parcheggio multipiano fuori terra sono 766 e corrispondono ad uno studio ed una programmazione risalente nel tempo. In questa prospettiva l’opera è stata finanziata dal CIS perché rispondente alle esigenze del contesto intermodale”, è la posizione della difesa. L’obiettivo dichiarato è realizzare, nell’area nord-ovest del capoluogo, un polo di interscambio al servizio dei collegamenti con aeroporto, stazione e porto, favorendo l’integrazione tra trasporto pubblico e mobilità privata.

Nella memoria del Comune si sostiene anche che siano stati valutati gli aspetti legati alla salute dei residenti, dalla qualità dell’aria al rumore, dalla mobilità all’ombreggiamento, escludendo la formazione di un’isola di calore. Il comitato dei residenti del Foro Boario propone una lettura opposta e considera la soluzione fuori terra una trasformazione profondamente penalizzante per il quartiere. Prima dell’udienza, Veronica De Luca, una delle attiviste, aveva sintetizzato così le ragioni della protesta: “Abbiamo contestato tantissime violazioni, che sono evidenti, ma ora vogliono metterci fuori gioco”. Il riferimento è all’eccezione di difetto di legittimazione avanzata dal Comune e dalla cooperativa progettista, assistita dagli avvocati Lorenzo Botteon, Leonardo Maruotti e Francesco Romano. Secondo le difese, il comitato, costituito il 10 aprile 2026 da dieci componenti, non possiederebbe i requisiti di consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio necessari per rappresentare l’interesse collettivo.

I residenti rivendicano invece un sostegno più ampio rispetto al nucleo dei ricorrenti e chiedono che il confronto si concentri sulle conseguenze dell’opera. “La vera rigenerazione misura il suo valore sulla qualità della vita, sul verde e sul respiro del territorio, non sulla capacità di intercettare i finanziamenti e sulla fretta di spenderli”, aveva sottolineato De Luca, richiamando la necessità di considerare cambiamenti climatici e resilienza nelle scelte urbanistiche. Quanto alla sospensiva, le difese sostengono che allo stato manchi il presupposto di un danno grave e irreparabile tale da giustificare la tutela cautelare. Argomentazioni contrapposte che restano sul tavolo: il nuovo appuntamento davanti ai giudici amministrativi è fissato al 25 novembre.