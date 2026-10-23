Palaia: “contro la Juve, il Lecce si autoricarica”

Lecce-Juventus, parola ad un veterano che ha potuto assaporare da vicino tante sfide epiche. il Dott. Peppino Palaia: “Gare che si autocaricano. Il mio ricordo più bello? Quel 4-3 a Torino”.

​Quaranta anni di storia, spogliatoio e passione giallorossa vissuti in prima linea. Il Dottor Giuseppe Palaia, per decenni storico medico sociale dell’Unione Sportiva Lecce e punto di riferimento insostituibile del club, ci accompagna nel clima di una delle sfide più affascinanti della stagione: quella contro la Juventus.

​Dall’evoluzione del calcio moderno e delle sue dinamiche umane fino al ricordo indelebile della storica impresa di Torino con la schiacciante vittoria dei giallorossi, il Dott. Palaia analizza il momento dei salentini, offrendo il suo punto di vista su come affrontare i bianconeri e sulle chiavi tattiche e fisiche del match.

​Ecco cosa ci ha raccontato in questa intervista esclusiva.

Dottore, lei ha vissuto il Lecce da vicino, lavorando per tantissimi anni all’interno della società. Che ricordo conserva di quell’esperienza e che ambiente si respirava nello spogliatoio?

Ho il ricordo di un calcio che è cambiato molto, soprattutto dal punto di vista umano e dei rapporti personali. All’epoca c’era una coesione diversa, si era davvero “più squadra”. Oggi, anche a causa della presenza di tante etnie e culture differenti in ogni spogliatoio, è venuto meno quel continuo scambio che un tempo permetteva di creare empatia tra i calciatori, un elemento fondamentale per fare gruppo e fare la differenza.

​Quando si affronta una squadra come la Juventus, cambia qualcosa nella preparazione mentale dei calciatori rispetto a una partita normale?

​In realtà non bisogna fare nulla di diverso. Il nome dell’avversario porta già con sé la giusta concentrazione e il giusto carico di esaltazione: sono partite che si autocaricano da sole. Non serve continuare a parlare della gara nei giorni precedenti; basta vivere la settimana di avvicinamento esattamente come tutte le altre, in assoluta normalità. Poi, una volta scesi in campo, scatta la fase agonistica, sostenuta anche dal pubblico che in ogni momento diventa un fattore decisivo per il comportamento della squadra.

​C’è un Lecce-Juventus, tra quelli che ha vissuto, che ricorda in modo particolare? Perché?

Tra tutti i Lecce-Juventus che ho vissuto nei miei quarant’anni di storia con il club, i ricordi più belli sono senza dubbio le grandi vittorie storiche. Penso sia all’incredibile successo per 4-3 a Torino, sia a quella primissima storica vittoria firmata dal gol di un giovanissimo Checco Moriero. Sono momenti calcistici indimenticabili che ti rimangono dentro per sempre.

​Se dovesse dare un consiglio alla squadra in vista di domenica, cosa direbbe ai calciatori?

​Direi di viverla con assoluta serenità. Come ho detto, sono gare che si autocaricano da sole. Il mio consiglio è di scendere in campo e giocare come sanno fare, facendo leva sull’ottima preparazione fisica che la squadra dimostra di avere in questo momento e sulle direttive di un allenatore che non si perde in chiacchiere, ma punta concretamente ai fatti.