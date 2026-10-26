Lecce, due giornate di squalifica per Gaspar

LECCE – Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto due giornate di squalifica per il calciatore del Lecce Kialonda Gaspar, espulso per «comportamento scorretto nei confronti di un avversario» e per aver inoltre rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa.
Il difensore salta Frosinone e Genoa.
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