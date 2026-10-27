Lecce, intervento chirurgico riuscito per Ivan Ilić

LECCE – L’U.S. Lecce ha comunicato che Ivan Ilić è stato sottoposto nella mattinata odierna a un intervento chirurgico per trattare la lesione miotendinea del retto femorale sinistro, accompagnata da una lesione parziale del tendine.

L’operazione è stata eseguita dal professor Lasse Lempainen presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, e, come reso noto dal club giallorosso, è perfettamente riuscita.

Al momento, il comunicato della società non fornisce ulteriori dettagli sui tempi di recupero del calciatore.