Lecce, intervento chirurgico riuscito per Ivan Ilić

LECCE – L’U.S. Lecce ha comunicato che Ivan Ilić è stato sottoposto nella mattinata odierna a un intervento chirurgico per trattare la lesione miotendinea del retto femorale sinistro, accompagnata da una lesione parziale del tendine.
L’operazione è stata eseguita dal professor Lasse Lempainen presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, e, come reso noto dal club giallorosso, è perfettamente riuscita.
Al momento, il comunicato della società non fornisce ulteriori dettagli sui tempi di recupero del calciatore.
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