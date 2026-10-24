Truffe agli anziani sventate nel Leccese: un arresto a Sannicola e una denuncia a Carmiano

SALENTO – Due distinti episodi registrati nelle ultime ore nel Salento confermano l’efficacia del controllo del territorio e la pronta reazione delle comunità locali di fronte al fenomeno dei raggiri ai danni delle persone anziane.

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio a Sannicola, dove una donna di 36 anni proveniente dalla Campania è riuscita a introdursi nell’abitazione di un’anziana di 88 anni, asportando monili in oro per un valore stimato attorno ai 10.000 euro. L’inconsueto movimento nei pressi dell’immobile ha tuttavia attirato l’attenzione di un militare dell’Arma dei Carabinieri in congedo. Quest’ultimo ha immediatamente allertato la Centrale Operativa della Compagnia di Gallipoli seguendo gli spostamenti della donna. Il tempestivo arrivo della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha consentito di fermare la trentaseienne, recuperare l’intera refurtiva da restituire alla vittima e procedere all’arresto per truffa aggravata, trasferendo la donna presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel tardo pomeriggio un secondo tentativo di raggiro si è verificato a Carmiano. Un giovane di 24 anni originario di Taranto si è presentato presso l’abitazione di un settantaseienne, qualificandosi indebitamente come appartenente alle forze dell’ordine e facendosi consegnare beni e preziosi. Accortosi dell’inganno, l’anziano ha inseguito il malintenzionato dando l’allarme al Numero Unico Europeo 112 e richiamando l’attenzione dei passanti. La fuga del giovane si è interrotta nei pressi di un parcheggio grazie all’ausilio dei cittadini presenti e all’intervento di una pattuglia della Polizia Locale di passaggio. I Carabinieri della Stazione locale, presi in carico gli accertamenti, hanno recuperato i gioielli e deferito il ventiquattrenne in stato di libertà per truffa.

In merito agli episodi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ribadisce l’importanza della prevenzione e ricorda che nessun operatore delle forze di polizia richiede denaro o beni a titolo di cauzione, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi presenza o richiesta sospetta. Si precisa che le responsabilità dei soggetti coinvolti saranno valutate nelle sedi giudiziarie competenti, valendo per entrambi la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.