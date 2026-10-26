La legalità è una scelta di vita che si costruisce insieme. Al via a Galatina la I Giornata della Sicurezza Partecipata

LECCE – La sicurezza di una comunità è vera e profonda solo quando è partecipata, quando nasce da una scelta consapevole e condivisa di ogni singolo cittadino: solo allora sicurezza e legalità cessano di essere concetti astratti e diventano le due facce di un’unica medaglia. È da questo presupposto che nasce la Iª Giornata della Sicurezza Partecipata, un’iniziativa promossa dal SIULP Lecce (il sindacato di Polizia) e dalla CISL Lecce, con il patrocinio del Comune di Galatina.

Un’iniziativa che nasce con un’ambizione precisa: non essere un evento spot o una semplice parentesi celebrativa, bensì il tassello inaugurale di un ciclo formativo che avrà luogo presso tutte le istituzioni scolastiche di Galatina, riconfermando il valore della scuola quale presidio permanente di legalità.

La sessione mattutina: “La Legalità sei Tu!” e la scelta responsabile quotidiana

L’appuntamento antimeridiano, a partire dalle ore 09.30 presso il Teatro Cavallino Bianco, vedrà al centro dell’attenzione le giovani generazioni. Il tema portante dell’incontro risiede nella consapevolezza che la legalità non si subisce come un insieme di divieti, ma si esercita attraverso la scelta responsabile quotidiana. Ciascuno di noi — nelle piccole come nelle grandi azioni di tutti i giorni — è chiamato in prima persona a decidere da che parte stare: dal modo in cui abita gli spazi digitali al rispetto delle regole sulla strada, dal rifiuto delle prevaricazioni tra pari alla gestione consapevole delle proprie scelte.

L’avvio ufficiale del ciclo formativo nelle scuole

L’evento al Teatro Cavallino Bianco vedrà la partecipazione delle 5 istituzioni scolastiche di Galatina:

Istituto Comprensivo ‘Galatina Polo 1’

Istituto Comprensivo ‘Polo 3 Galatina’

IISS ‘Laporta/Falcone Borsellino – Polo Tecnico Professionale

Liceo ‘Pietro Colonna’

Liceo Scientifico e Linguistico Statale ‘Antonio Vallone’

Il percorso vedrà il diretto coinvolgimento degli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo e terzo anno delle scuole secondarie superiori.

L’articolazione dei moduli formativi

Dopo la giornata inaugurale del 28 ottobre, il percorso proseguirà direttamente nelle aule scolastiche con 4 interventi monografici di 2 ore ciascuno, condotti da operatori della Polizia di Stato ed esperti della rete territoriale attraverso una metodologia interattiva (casi-studio, audiovisivi e dibattiti guidati):

Cyberbullismo e sicurezza in rete (“Connessioni responsabili”): uso consapevole del web, identità digitale, tutela della privacy e prevenzione dei comportamenti offensivi online.

Sicurezza stradale e legalità (“La strada è di tutti”): rispetto delle norme della circolazione, prevenzione dei rischi legati all’uso di alcol/sostanze e alla distrazione, promuovendo la strada come luogo di rispetto reciproco.

Bullismo e altre forme di violenza (“Parole, gesti, relazioni”): lotta all’esclusione sociale e alle discriminazioni, sviluppo dell’empatia e costruzione di reti di aiuto e supporto.

Educazione finanziaria e contrasto alle dipendenze (“Scelte consapevoli”): gestione responsabile delle risorse economiche, prevenzione della ludopatia e delle dipendenze comportamentali e da sostanze per una reale autonomia personale.

Il cammino si concluderà infine con un evento pubblico di restituzione, in cui gli studenti presenteranno riflessioni e prodotti multimediali realizzati durante il percorso.

Programma della mattinata (ore 09.30)

SALUTI ISTITUZIONALI

Natalino MANNO – Prefetto di Lecce

Fabio VERGINE – Sindaco di Galatina

Ada CHIRIZZI – Segretario Generale CISL Lecce

Mirko BRAY – Segretario Provinciale SIULP Lecce

DIALOGO CON GLI STUDENTI

Ludovico VACCARO – Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce

INTERVENTI

Andrea TORALDO – Vice Questore della Polizia di Stato

Silvia MIGLIETTA – Assessora Cultura e Conoscenza della Regione Puglia

Modera: Emilio FAIVRE, direttore responsabile Lecceprima

Nel corso della mattinata il programma sarà arricchito da intermezzi musicali, videoproiezioni e dalla toccante e preziosa testimonianza di Alessandro Carluccio, figlio di una vittima del dovere.

La Tavola Rotonda del pomeriggio: “Sviluppo e Legalità. Legalità è Sviluppo”

I lavori e il confronto con la cittadinanza, le forze sociali e le istituzioni proseguiranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30 (sempre presso il Teatro Cavallino Bianco), con la tavola rotonda dal titolo “Sviluppo e Legalità. Legalità è Sviluppo”.

L’iniziativa nasce dalla profonda convinzione che lo sviluppo economico e sociale del territorio e la legalità siano due binari paralleli ed indissociabili su cui viaggia la crescita della comunità: senza la garanzia del rispetto delle regole, qualsiasi prospettiva di progresso per il Salento rischia di vacillare.

Interverranno alla tavola rotonda pomeridiana:

Ludovico VACCARO – Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce

Fabio VERGINE – Sindaco di Galatina

Fabio TARANTINO – Presidente della Provincia di Lecce

Antonio DE DONNO – già Procuratore della Repubblica

Andrea TORALDO – Vice Questore della Polizia di Stato

Federico PASTORE – Direttore Confcommercio Lecce

Ada CHIRIZZI – Segretario Generale CISL Lecce

Modera: Marcello FAVALE, giornalista e scrittore.