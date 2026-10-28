L’ombra del nuovo Decreto “Salva Velox” non basta a salvare la sanzione: autovelox solo approvato e viene annullata

GALATINA (Lecce) – Nuovo stop alle sanzioni per eccesso di velocità rilevate con apparecchiature prive di regolare omologazione ministeriale. Il Giudice di Pace di Lecce ha infatti accolto integralmente il ricorso presentato da un’automobilista con l’avvocato Andrea Cavalera del Foro salentino, contro la Polizia Locale di Galatina, annullando il verbale di contestazione elevato sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli per il presunto superamento dei limiti di velocità stabiliti dall’articolo 142 del Codice della Strada.

Al centro della pronuncia vi è l’utilizzo dello strumento elettronico “Photored F17Dr2”, ritenuto privo della necessaria omologazione e provvisto soltanto di una mera approvazione ministeriale risalente al 2016. Nella sentenza viene chiarito con fermezza che il recente decreto ministeriale n. 125/2026, noto alle cronache come Decreto “Salva Velox”, non ha alcuna efficacia retroattiva sui fatti antecedenti alla sua entrata in vigore e non può quindi sanare l’illegittimità degli accertamenti passati.

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e del Tribunale di Lecce, il giudice ha ribadito la netta distinzione giuridica tra approvazione ed omologazione prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada: solo l’omologazione attesta la rigorosa rispondenza del prototipo alle prescrizioni di legge e conferisce ai rilevamenti la validità di piena fonte di prova. Poiché l’onere di dimostrare la correttezza dell’operato sanzionatorio grava interamente sull’Amministrazione comunale – e a nulla valgono le semplici attestazioni di taratura o manutenzione rilasciate dalla ditta produttrice – l’assenza della documentazione ufficiale di omologazione ha reso inevitabile l’annullamento dell’atto.