Lecce, Di Francesco preoccupato: “Tante le situazioni da valutare”. Domani turno infrasettimanale a Frosinone

LECCE – Il Lecce si prepara alla trasferta contro il Frosinone con diversi dubbi di formazione. Alla squalifica di Gaspar si aggiungono i problemi fisici di Tiago Gabriel, Ndaba, N’Dri e Fatah, oltre agli infortuni di Ilic e Pierotti. “Oggi sono un po’ preoccupato, ho tante situazioni da valutare. Devo capire quale sia la formazione migliore per affrontare il Frosinone, una partita da prendere con le molle”, ha dichiarato Eusebio Di Francesco.

Tiago Gabriel non si è allenato, mentre Ndaba ha svolto parte del lavoro. Anche N’Dri è rimasto fermo e Fatah ha lavorato in maniera alternata dopo una botta alla tibia che ha richiesto dei punti. Le condizioni saranno rivalutate alla vigilia della gara. Il tecnico ha escluso convocazioni dalla Primavera: “Porto i giovani quando penso che possano essere utili e pronti per giocare in Serie A, non per riempire la panchina”.

Senza Coulibaly, il centrocampo potrebbe essere affidato a Maleh, Ngom e Kaba, ma le scelte restano aperte. “Valuto diversi incastri e le possibili soluzioni a partita in corso. Non considero soltanto il primo minuto, perché ci sono partite dentro la partita”.

Di Francesco ha elogiato il Frosinone, attualmente protagonista in campionato. “Faccio i complimenti alla squadra e al suo allenatore. Mi piacciono le formazioni con un’identità forte, coraggio e voglia di giocare”. Tra i pericoli principali ci sono Ghedjemis e Kvernadze, esterni capaci di creare occasioni e mettere in difficoltà le difese avversarie.

Sugli infortuni e le nuove regole arbitrali, il tecnico ha escluso una correlazione diretta: “Diversi problemi sono legati agli scontri di gioco. Il livello agonistico si è alzato e dobbiamo essere pronti ad affrontare queste situazioni”.

Dopo aver raggiunto quota 200 vittorie in carriera, Di Francesco ha ribadito di voler migliorare soprattutto la gestione delle partite. “Non mi accontento, avrei voluto vincerne di più. Dobbiamo essere più solidi e mantenere alta l’attenzione. Il primo gol subito contro la Juventus è un esempio: conoscevamo quella giocata, ma è mancata la concentrazione”.

Restano dubbi anche in attacco, con Geubbels ancora a caccia del primo gol e Stulic in corsa per una maglia. “Voglio risposte da tutti, da chi parte titolare e da chi entra dopo. Anche pochi minuti possono essere decisivi. Gli attaccanti devono farsi trovare pronti”.

La trasferta avrà un significato particolare per Di Francesco, che tornerà a Frosinone dopo la retrocessione del 2024. “Quella retrocessione è ancora una ferita aperta. Non la meritavamo, né noi né la società né i tifosi. Per quello che avevamo mostrato, credo ci sia stata una piccola ingiustizia”. Il tecnico ha ricordato con affetto l’ambiente ciociaro: “Ritroverò tante persone a cui sono ancora legato. È stata una sconfitta che mi è rimasta dentro e che ancora oggi considero una grande ingiustizia”.