Loredana Di Cuonzo replica a D’Autilia sul “Caso Sgm”: “Nessuna strumetalizzazione, ma diritto di critica”

“In merito alla replica del Pres. del C.d.A. della SGM D’Autilia ritengo opportuno ricordargli che ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, a maggior ragione chi ricopre un ruolo politico e ha il dovere di esercitare una funzione di controllo e di critica nell’interesse della collettività”. Comincia in questo modo la risposta piccata della consigliera del Pd, Loredana Di Cuonzo, che ieri aveva esultato per la conclusione con archiviazione del procedimento avviato da Sgm nei confronti delle Segreterie provinciali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA per valutarne la condotta.

“Nel merito, l’Autorità ha confermato in modo inequivocabile che nelle giornate dell’11, 12 e 13 luglio 2025 si sono verificati picchi di malattia statisticamente anomali e sintomatici, concentrati tra gli Operatori di Esercizio, tali da causare la cancellazione di centinaia di corse e un grave pregiudizio alla cittadinanza; la Commissione ha confermato e compreso “l’importante effetto pregiudizievole che ha avuto il fenomeno sull’utenza – ha detto D’Autilia – L’archiviazione è giunta esclusivamente perché non è stato ritenuto provato il coinvolgimento diretto da parte dei sindacati, non certo perché l’anomalia non sia esistita o fosse frutto di illazioni”.

Ma le accuse di “strumetalizzare” la questione non sono piaciute alla consigliera: “Liquidare come ‘strumentale’ un’opinione liberamente espressa, solo perché non condivisa, è un maldestro tentativo di rintuzzare a prescindere una legittima valutazione, in questo caso, dei fatti. Ricorrere a etichette gratuite tradisce soltanto il fastidio di chi le usa. La libertà di esprimere il proprio pensiero, sancita dall’articolo 21 della Costituzione, non può essere subordinata al gradimento di chicchessia né ha bisogno di autorizzazioni, principio che dovrebbe essere ben presente soprattutto a chi ricopre responsabilità pubbliche.

Mi limito a ricordare le parole di Metastasio: ‘Perché l’altrui misura ciascun dal proprio core’. Chi è così pronto ad attribuire secondi fini alle opinioni altrui semplicemente, forse, giudica gli altri secondo le proprie logiche e consuetudini.

Il confronto democratico si alimenta con argomenti e rispetto, non con etichette e insinuazioni. La libertà di critica non è una concessione di nessuno, ma un diritto che va rispettato, soprattutto da chi ricopre incarichi di responsabilità pubblica. In qualità di amministratore, spetta a lui assumere ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria nell’interesse della collettività. Degli esiti prenderemo atto senza rinunciare alla libertà di esprimere, senza condizionamenti né etichette pretestuose, le valutazioni che riterremo opportune”.