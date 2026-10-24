Lutto nell’imprenditoria salentina: addio a Giulio Musca, storico fondatore di Saicar

LECCE – Si è spento all’età di 84 anni Giulio Musca, figura di primo piano del panorama economico leccese e presidente del Consiglio di amministrazione di Saicar Industriali S.p.A., realtà di riferimento a livello nazionale nel settore dei veicoli industriali.

La sua parabola umana e professionale rappresenta una testimonianza di tenacia e visione d’impresa. Partito giovanissimo dal Salento a soli 17 anni alla volta di Torino per lavorare nelle fonderie, Musca ha successivamente fatto ritorno nella sua terra d’origine, maturando un’esperienza sul campo nelle officine meccaniche fino alla svolta del 1993, anno in cui rilevò la Saicar trasformandola negli anni in una delle concessionarie Iveco di maggior rilievo sul territorio nazionale.

Un percorso imprenditoriale affiancato costantemente dalla presenza della famiglia, con il coinvolgimento dei figli Angelo, Antonio e Francesco e, più di recente, del nipote Giulio, a testimonianza di una continuità generazionale costruita sul valore del lavoro e sul legame con il territorio. La sua scomparsa lascia un profondo cordoglio nel tessuto economico e sociale salentino, dove la sua figura ha rappresentato un modello di crescita industriale e di attenzione alle relazioni umane.

Confindustria Lecce esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giulio Musca, storico imprenditore del territorio e figura di riferimento per Saicar Industriali, impresa associata.

Entrato in Saicar nel 1978, Musca ha costruito un percorso professionale segnato da impegno, competenza e determinazione, fino ad acquisire, nel 1993, l’azienda insieme alla famiglia, assumendone la guida. Una storia imprenditoriale vissuta con passione autentica, nel segno di un legame profondo con il mondo IVECO e di un impegno attivo anche nella rappresentanza del settore, attraverso la partecipazione al direttivo dell’Associazione Italiana Concessionari IVECO.

“Giulio Musca è stato un imprenditore illuminato, un uomo capace di coniugare visione e determinazione con una rara sensibilità umana. Ha affrontato le sfide del mercato con tenacia, mantenendo saldi i valori del lavoro, dell’umiltà e del rispetto. Il lavoro e la famiglia sono stati i cardini della sua vita: ai figli ha trasmesso, con l’esempio quotidiano, il senso del dovere, la dedizione e l’importanza di affrontare ogni impegno con serietà. Alla sua capacità imprenditoriale si accompagnavano una sincera attenzione per il territorio. Ci lascia il ricordo di una persona stimata e apprezzata, che ha contribuito alla crescita del nostro sistema produttivo e della nostra comunità”, afferma il presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolì.

Confindustria Lecce si stringe con affetto alla famiglia Musca e rivolge ai suoi cari le più sentite condoglianze.