Maxioperazione della Guardia di Finanza, indagini e perquisizioni anche a Lecce

Ravenna-Lecce – Indagini e perquisizioni anche a Lecce nell’ambito di una maxioperazione della Guardia di Finanza che vede coinvolte 22 persone, tra le quali due professionisti, un po’ in tutta Italia.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo “d’urgenza” emesso dalla locale Procura della Repubblica, riguardante liquidità, beni mobili o immobili nella disponibilità degli indagati fino al raggiungimento di circa 37 milioni di euro, quali profitti illeciti di reati tributari e del relativo “riciclaggio”.

Disposte anche oltre 40 perquisizioni nelle Province di Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e appunto Lecce.

Le indagini, in particolare, hanno fatto luce sulla effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche ma, di fatto, strumentali esclusivamente a rappresentare veri e propri serbatoi di manodopera per circa mille lavoratori: saldatori, carpentieri e manovali d’officina, perlopiù di origine straniera, venivano infatti assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società operative coinvolte, ossia le uniche ad avere mezzi e organizzazione per l’effettuazione in concreto di commesse o subappalti. Evidente il vantaggio per quest’ultime: oltre a un cospicuo risparmio fiscale, godere con continuità di “manodopera”, senza essere assoggettati a tutti i meccanismi sottesi all’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio: gestione amministrativa, tutele salariali e previdenziali, obbligo di assunzione a tempo indeterminato, etc.) e senza fare ricorso alla “rete” delle agenzie regolarmente autorizzate. Non solo: seguendo le “tracce del denaro”, le investigazioni sono state ulteriormente approfondite e hanno consentito di delineare uno scenario molto più ampio ed esteso sul territorio nazionale, essendo stato individuato il coinvolgimento di ulteriori soggetti dediti al riciclaggio dei denari incassati a fronte delle citate somministrazioni di personale, risultati solo parzialmente destinati al pagamento dei lavoratori.

Di qui l’interessamento delle Province di Napoli e Bergamo, ove i “riciclatori” -tramite la “gestione” di 155 società cartiere- provvedevano, dapprima, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (130 milioni di euro) e, successivamente, a retrocedere le somme pattuite in contanti dopo alcuni passaggi nei vari conti bancari, al netto di una commissione oscillante dal 14 al 22%, secondo il tipico schema del cosiddetto “underground banking”.

Un sistema che ha coinvolto circa 1200 ulteriori soggetti economici con il trasferimento all’estero di oltre 80 milioni di euro in circa 2 anni.

Nel delineato contesto, inoltre, non aveva rilievo nemmeno la possibilità che le cartiere generassero contabilmente redditi imponibili, poiché le relative imposte venivano sistematicamente compensate con circa 11 milioni di euro di crediti fiscali fittizi. In tale ambito, le perquisizioni eseguite hanno permesso di scoprire l’allestimento di un vero e proprio “ufficio finanziario”, dotato di server, computer, macchina conta-banconote, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito impiegabili per il ritiro di denaro.

A ciò si aggiunga il reperimento di “contante” per circa 250mila euro, nonché di gioielli e numerosi orologi di lusso, tra i quali uno del valore unitario stimato di circa 100mila euro, oltre che immobili, autovetture e centinaia di conti correnti il cui saldo sarà quantificabile nei prossimi giorni.

Importante anche la cooperazione giudiziaria instaurata con il Tribunale unico della Repubblica di San Marino ai fini del sequestro, per circa 7.5 milioni di euro, dei rapporti continuativi ivi intrattenuti da un soggetto indagato (già condannato per reati tributari), che era solito giustificare la legittima disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco.

Non solo: la medesima Autorità Giudiziaria, sulla base degli elementi forniti, ha avviato le indagini di propria competenza, disponendo accertamenti su slot machine e sul comportamento di alcuni dipendenti.