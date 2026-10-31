Food blogger in vetrina: Timballo di anelletti al forno di Cinzia Carcia

Per la rubrica “Food blogger in vetrina”, ospitiamo oggi una palermitana doc, Cinzia Carcia, food blogger.

Dal 2009, Cinzia gestisce il blog “Il forno incantato”, sulle cui pagine condivide preparazioni dolci e salate, la cucina della sua terra, ricette straniere e ricette dedicate a chi soffre di intolleranze alimentari.

Potete leggere tutte le ricette al link www.ilfornoincantato.it

Oggi Cinzia condividerá con noi una ricetta tipica della sua terra, buona in ogni periodo dell’anno: Timballo di anelletti al forno.

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Il blog nasce a gennaio del 2008 per gioco, dietro consiglio di una cara amica che lo aveva aperto qualche mese prima. A quel tempo erano la grande piazza dove ci si incontrava per scambiarsi opinioni, consigli, ricette e qualche foto.

Cosa significa essere una food blogger?

Per quanto mi riguarda essere food blogger significa condividere con il pubblico le ricette che provo e che mi piacciono molto. Le pubblicazioni non avvengono con una cadenza precisa, in generale una ricetta a settimana. Spesso guardo gli altri blog o prendo ispirazione da pinterest: agisco di impulso, quindi attratta da una bella foto, leggo gli ingredienti e, se mi ispirano, indosso il grembiule e procedo, oppure faccio una lista degli ingredienti che mancano e l’indomani vado a far la spesa.



Quali sono le tue linee guida in cucina?

Il mio è un blog pieno di dolci, dalla pasta di zucchero alle torte moderne, passando per torte biscotti e brioche per la colazione o la merenda. Amo la cucina a 360º, anche se spesso mi ritrovo a fare dei primi o dei secondi piatti che non riesco a fotografare perché presi d’assalto dalle fauci della famiglia.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

Le mie fonti di ispirazione sono tantissime: si parte dalle ricette di mamma o delle amiche, per continuare con le ricette di chef famosi (L.Montersino e S.Laghi per citarne solo due ) per finire con elaborazioni e personalizzazioni di ricette lette sulle riviste.

Quali traguardi ti sei prefissata?

Beh, sono sincera, all’inizio l’avevo preso come un passatempo perché lavoravo. Il blog vive da ben 9 anni, ho imparato molto, sono anche cresciuta e migliorata. Mi piacerebbe che diventasse un impegno costante, ma in ambito food, siamo davvero diventati tanti e farsi strada non è facile. La fiducia e la tenacia non mi mancano…

Timballo di anelletti al forno

Ingredienti per 6 persone :

600g di anelletti , 500gr di tritato di carne (possibilmente misto, vaccina-maiale) , 1 cipolla , 1 carota , 2 coste di sedano , un ciuffo di prezzemolo, 2 chiodi di garofano , 2 foglie di alloro , 250gr di concentrato di pomodoro, 250gr di Parmigiano grattugiato , 200gr piselli freschi al netto delle bucce (vanno bene anche i pisellini surgelati) , ½ bicchiere di vino bianco , sale, pepe, 3 melanzane nere lunghe, 30gr di besciamella, 30gr di burro , 30gr di farina, 300ml di latte , un pizzico noce moscata, olio evo

Procedimento:

Per il ragù: In una pentola tagliare a dadini piccoli la cipolla la carota, le coste di sedano e il prezzemolo. Lasciare imbiondire in un filo di olio. Aggiungere il tritato e lasciarlo rosolare a fuoco vivace, facendo attenzione a sgranarlo bene con un cucchiaio, quindi sfumare con il vino bianco. Unire alloro, chiodi di garofano e il concentrato di pomodoro sciolto in poca acqua. Portare a semi bollore e unire i pisellini (anche surgelati). Cuocere il tutto a fuoco lento per circa 30 minuti.

Per la besciamella: Potete usare il microonde mettendo in una ciotola il burro e lasciandolo sciogliere per pochi secondi, unire la farina e il latte mescolando bene con una frusta per evitare i grum, aggiustare di sale e cuocere nel microonde alla max potenza per 90 secondi alla volta, fino ad ottenere una salsa densa. Profumare con la noce moscata e tenere da parte.

Tagliare a fette le melanzane e friggerle. Lasciarle scolare. In una pentola capiente lessare al dente gli anelletti, scolarli e amalgamare con besciamella e ragù, avendo cura di tenerne da parte un poco che servirà per ricoprire il timballo. Foderare una teglia da 26 leggermente unta di olio e spolverizzata con pangrattato, con le fette di melanzane, adagiare la pasta, ricoprire con altro ragù e poi infornare in forno caldo a 180° C per 20 minuti circa.

È preferibile lasciare riposare gli anelletti al forno prima di sformarli.

Buon appetito

A cura di Claudia Forcignanò