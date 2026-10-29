Mermec diserta il confronto al Ministero, oggi 4 ore di sciopero col 90% di adesioni

Col 90 per cento di adesione, lo sciopero proclamato dalla Fiom Lecce alla Mermec è perfettamente riuscito. La protesta si inquadra nell’ambito della mobilitazione nazionale proposta da Fim, Fiom e Uilm nazionali a seguito della decisione di Mermec-FerroSud (Gruppo Angel) di disertare il tavolo ministeriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In quella sede ci si aspettava chiarezza sull’annunciata cessione a Siemens. Stamattina lo sciopero in tutta Italia per quattro ore, dalle 9 alle 13, ha di fatto bloccato l’azienda.

“Il rifiuto di confrontarsi al tavolo ministeriale è un atto grave e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni”, dice Ciro Di Gioia, segretario generale della Fiom Cgil Lecce. Lavoratori e lavoratrici attendono risposte sul futuro industriale e occupazionale del Gruppo, che opera nel settore delle tecnologie ferroviarie. “La cessione coinvolge un comparto strategico per il Paese e interessa circa 2.000 lavoratrici e lavoratori a livello nazionale (circa 20 a Lecce), la maggior parte dei quali ingegneri. È inaccettabile che decisioni di tale portata vengano assunte senza trasparenza, senza un confronto serio e senza garanzie concrete sul mantenimento delle sedi operative, sulla tutela delle professionalità, sui livelli occupazionali e sugli investimenti futuri”.

Il futuro di chi lavora in Mermec non può essere deciso nel silenzio: “Anteporre la convenienza finanziaria alla salvaguardia del lavoro e del patrimonio di competenze costruito negli anni è una logica che la Fiom Cgil respinge con fermezza. L’azienda non si sottragga al confronto con le organizzazioni sindacali e con il Ministero, fornisca un quadro completo dell’operazione annunciata e un piano industriale credibile, accompagnato da precise garanzie occupazionali e produttive”, conclude il sindacalista.