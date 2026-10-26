“Non consentiva al padre di vedere le figlie”: dopo la condanna, assolta una 44enne

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Era finita sul banco degli imputati perché in più occasioni avrebbe eluso il provvedimento emesso dal giudice della seconda sezione civile del tribunale di Lecce che regolava il diritto di visita del padre con le figlie minori impedendogli di poterle prelevare nei giorni stabiliti. Tecnicamente l’accusa contestata era quella di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. E in primo grado, A.P., 44 anni, residente a Gagliano del Capo, era stata condannata dalla giudice monocratica Bianca Maria Todaro a 3 mesi di reclusione accordando il beneficio della pena e la non menzione, ma condannando la donna a risarcire la parte civile con 8.000 euro.

Era il 21 maggio 2024. La sentenza, nelle scorse ore, è stata riformata dalla Corte d’appello di Lecce che ha mandato assolta la donna con formula piena: perché il fatto non sussiste e facendo venire meno le statuizioni di parte civile. Per conoscere le motivazioni, sarà necessario attendere i prossimi due mesi ma si può ipotizzare che la Corte abbia recepito le argomentazioni sostenute dall’avvocata Anna Maria Ciardo, legale della donna, che ha evidenziato come la donna abbia sempre consentito di far vedere le bambine all’uomo che, di converso, avrebbe interrotto qualsiasi rapporto con le bambine anche con il cosiddetto spazio neutro.L’uomo era sssistito dall’avvocato David Alemanno.