“Ragazza non accetta l’amicizia sui social” e scattano le persecuzioni e le minacce: inflitti oltre 3 anni a un 36enne

CASTRIGNANO DE’ GRECI(Lecce) – Avrebbe disatteso la richiesta di accettare l’amicizia sui social e sarebbe stata minacciata di morte. Un incubo per una giovane residente in un comune di Lecce costretta a bannare il suo molestatore che, ogni volta, creava nuovi profili.

Il presunto stalker, un 36enne originario di Castrignano dei Greci, ha patteggiato 3 anni e 6 mesi di reclusione in continuazion e con una precedente sentenza a 2 anni così come stabilito dal gup Angelo Zizzari che ha accolto la richiesta concordata dall’avvocato Aurelio Elia con il sostituto procuratore Luigi Mastroniani.

Le accuse: stalking e diffamaziome aggravata. Le minacce sarebbero state pesanti e sarebbero state estese anche ai familiari della ragazza (assistita dall’avvocato Massimo Bellini) e ad alcune amiche della stessa con foto video macabri e violenti. Ma le condotte moleste, evidentemente, sarebbero proseguite. L’uomo è sempre detenuto.