Sternatia ricorda Luciano Villanova: emozioni, amicizia e sport nel secondo Memorial dedicato all’imprenditore salentino

STERNATIA – Una serata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della commozione, per ricordare un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Domenica 25 ottobre, alle ore 18, il campo di calcetto “Matria” di Sternatia ha ospitato il secondo Memorial Luciano Villanova, un triangolare di calcio organizzato in memoria del vulcanico e generoso imprenditore salentino, prematuramente scomparso nel giugno del 2025. Tre squadre sono scese in campo per rendere omaggio a Luciano, dando vita a un appuntamento che è andato ben oltre il significato sportivo della competizione. A contendersi la vittoria sono stati gli amici di Sternatia, riuniti nella Squadra Rossa, i dipendenti di Lachifarma, che hanno indossato i colori della Squadra Azzurra, e i cugini di Luciano Villanova, protagonisti con la Squadra Bianca.

Il triangolare si è svolto in un clima di grande partecipazione, tra sorrisi, momenti di allegria e un forte senso di appartenenza. Un’atmosfera che ha rispecchiato pienamente alcuni dei tratti più caratteristici della personalità di Luciano Villanova: la sua vitalità, la generosità, la capacità di coltivare rapporti autentici e di trasmettere agli altri entusiasmo e spirito di fratellanza. Il campo di calcetto è diventato così un luogo di incontro e condivisione, dove amici, familiari e colleghi si sono ritrovati uniti dal desiderio di mantenerne vivo il ricordo. Sul piano sportivo, ad aggiudicarsi la seconda edizione del Memorial è stata la Squadra Bianca, composta dai cugini di Luciano, al termine di un triangolare nel quale il risultato è passato inevitabilmente in secondo piano rispetto al valore umano dell’iniziativa. La premiazione ha coinvolto tutti i giocatori delle tre formazioni, a sottolineare come ogni partecipante abbia contribuito a rendere speciale una serata dedicata soprattutto alla memoria e all’amicizia.

Particolarmente intenso il momento conclusivo della manifestazione, quando, terminate le partite e la cerimonia di premiazione, hanno preso la parola Azzurra Villanova, sorella di Luciano, don Vito, parroco di Sternatia, e il sindaco Gabriele Candito. I loro interventi, carichi di affetto e partecipazione, hanno ripercorso il ricordo dell’imprenditore salentino attraverso parole toccanti, capaci di suscitare una profonda emozione tra quanti erano presenti al campo “Matria”. Un momento di grande intensità emotiva, durante il quale il ricordo di Luciano Villanova è tornato a farsi sentire con particolare forza. Nelle parole dei familiari e dei rappresentanti della comunità, così come nella partecipazione degli amici e dei dipendenti di Lachifarma, è emerso il legame umano che Luciano aveva saputo costruire e che continua a unire le persone che lo hanno conosciuto.

A poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa, il secondo Memorial ha confermato quanto la figura di Luciano Villanova sia ancora viva nella memoria e negli affetti di chi gli è stato vicino. Una serata nella quale il calcio ha rappresentato soprattutto un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e celebrare, attraverso l’allegria e la fratellanza, quei valori che avevano contraddistinto la sua vita. Proprio tra gli applausi, i ricordi e la commozione dei presenti, la comunità di Sternatia ha dimostrato ancora una volta che il ricordo di Luciano continua a vivere nelle persone e nei legami che ha lasciato.