Rissa nel centro storico di Lecce, spuntano bottiglie di vetro e spranghe: in quattro finiscono in ospedale

LECCE – Botte da orbi, sabato notte, in pieno cento a Lecce, nelle vicinanze del Convitto Palmieri. Il bilancio: in quattro finiscono in pronto soccorso per le varie ferite riportate e uno dei soggetti coinvolti viene arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per poi tornare in libertà solo poche ore dopo. L’ennesimo episodio di violenza ripropone l’emergenza sicurezza nelle strade del borgo antico del capoluogo salentino che, soprattutto nei fine settimana, diventano teatro di aggressioni, risse e spedizioni punitive. A fronteggiarsi sarebbero stati almeno in sette. Così ha raccontato agli agenti di polizia, il titolare di un’attività commerciale, testimone oculare della baruffa.

L’uomo ha riferito di aver sentito delle urla provenire dall’esterno. In fondo a un vincolo, in quei frangenti, si stavano fronteggiando sei o sette ragazzi, tutti di origine straniera, colpi di bottigliate e spranghe mentre a distanza si udivano rumori riconducibili alla rottura di vetri e oggetti. Subito dopo alcuni facinorosi si sarebbero allontanati. Sanguinavano e hanno recuperato alcuni sgabelli per poi tornare sul luogo della rissa. In breve arrivano gli agenti di polizia, allertati dal titolare dell’attività. Sul manto stradalei segni della battaglia: numerosi cocci di bottiglia infranta, pezzi in plastica e tracce di sangue.

Uno dei soggetti coinvolti, un 24enne tunisino, viene identificato grazie alle descrizioni di alcuni testimoni. Il giovane cerca di sfuggire ai poliziotti ma viene bloccato e, durante le fasi di ammanettamento, si scaglia contro due poliziotti che rimangono feriti. Anche il 24enne dovrà fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso per un trauma cranico e facciale. Con una prognosi di una prognosi di 10 giorni.

Arrestato, nel corso dell’udienza di convalida, alla presenza dell’avvocato Giulio Bray, il giovane ha ammesso di essere rimasto coinvolto in una rissa e di aver contrastato l’azione dei poliziotti aggiungendo solo di non averlo fatto volontariamente per essere ancora confuso dal colpo che aveva ricevuto nel corso della rissa. La giudice Annalisa De Benedictis ha così sostituito l misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla pg. Nel frattempo le indagini vanno avanti e altri quattro soggetti, coinvolti nella rissa, sarebbero stati identificati.