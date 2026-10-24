Festival Organistico del Salento, due appuntamenti con la buona musica a Maglie e Bagnolo del Salento

Prosegue la seconda parte della XII edizione del Festival Organistico del Salento, la prestigiosa rassegna musicale che valorizza il patrimonio organistico del territorio e promuove la conoscenza della grande tradizione musicale europea attraverso concerti ospitati in luoghi di particolare interesse storico, artistico e religioso.

Il prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, il Festival propone due appuntamenti a Maglie e Bagnolo del Salento.

Il primo concerto, intitolato “Soli Deo Gloria”, è in programma sabato 24 ottobre, alle ore 19.30, presso la Chiesa Madre Presentazione del Signore di Maglie. Protagoniste della serata saranno il mezzosoprano Serena Scarinzi e l’organista Maria Francesca Chiarello, impegnate in un percorso musicale dedicato alla spiritualità e alla bellezza della musica sacra. Il programma comprende composizioni di Giovanni Battista Pergolesi, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Zipoli e Georg Friedrich Händel. La voce del mezzosoprano e le sonorità dell’organo daranno vita a un dialogo di intensa espressività, nel quale la dimensione spirituale si intreccia con la ricchezza della scrittura musicale.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 25 ottobre, alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Giorgio Martire a Bagnolo del Salento, con il concerto “Sonate a tre”. Sul palco il trio composto da Marco Corsano all’oboe, Mattia Cotardo al violino e Matteo Cavallo all’organo, interpreti di un programma dedicato alla musica strumentale tra Barocco e tradizione organistica. Saranno eseguite composizioni di Georg Philipp Telemann, Bernardo Pasquini, Domenico Zipoli, Benedetto Marcello, Francesco Provesi e Johann Sebastian Bach. La particolare combinazione timbrica di oboe, violino e organo offrirà un’esperienza musicale ricca di sfumature incontrandosi in un equilibrio di grande fascino.

Sotto la direzione artistica del maestro Francesco Scarcella, il Festival Organistico del Salento continua così il proprio percorso di valorizzazione della cultura musicale e del patrimonio organistico salentino.