Operazione straordinaria dei Carabinieri: sei arresti, denunce e maxi sequestri in tutta la provincia

SALENTO – Un’intensa attività di controllo straordinario ha interessato l’intero territorio provinciale nei giorni scorsi, a seguito di un piano coordinato predisposto dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce. Il dispositivo di prevenzione e contrasto ha visto impegnate le Stazioni territoriali e le Sezioni Radiomobili in verifiche a largo raggio che hanno spaziato dalla criminalità organizzata allo spaccio di stupefacenti, fino alla sicurezza stradale, al controllo delle armi e alla tutela delle vittime di violenza.

Nel corso delle operazioni su scala provinciale sono state identificate oltre 250 persone — tra cui circa 40 minorenni e 24 soggetti già noti alle forze dell’ordine — con verifiche mirate su decine di veicoli e controlli a carico di 20 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Il bilancio complessivo ha portato all’esecuzione di 6 ordinanze di custodia cautelare su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, 11 denunce a piede libero, 3 provvedimenti a tutela di vittime di atti persecutori e violenza di genere, oltre a 7 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Consistente anche il materiale posto sotto sequestro: 19 dosi di cocaina, 4 grammi di marijuana, oltre 10.600 euro in contanti ritenuti provento di attività illecite, una patente contraffatta, 24 munizioni, un coltello a serramanico e 14 armi detenute irregolarmente. Sul fronte della viabilità sono state elevated 22 sanzioni al Codice della Strada con una decurtazione totale di 30 punti patente.

A Lecce e nei centri vicini le pattuglie hanno identificato 75 persone, rivolgendo una specifica attenzione al monitoraggio della popolazione giovanile. I controlli alla circolazione hanno portato alla denuncia di un diciassettenne sorpreso al volante senza patente e recidivo nel biennio, alla segnalazione di due giovani trovati con modiche quantità di hashish e all’elevazione di 18 sanzioni amministrative. Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Monteroni di Lecce hanno condotto nel carcere di Borgo San Nicola un trentottenne del posto, già ai domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione per furto, spaccio e associazione mafiosa, unitamente a un quarantasettenne locale chiamato a scontare una pena di 8 anni di reclusione per traffico di stupefacenti e rivelazione di segreto d’ufficio.

Nel territorio della Compagnia di Casarano, i controlli svolti lungo l’arco notturno tra il capofila e Ruffano si sono concentrati sulla detenzione delle armi e sulla sicurezza stradale. A Casarano è stato denunciato un geometra trentaquattrenne che conservava un revolver carico sul comodino da notte, con conseguente ritiro cautelare dei titoli e sequestro dell’arma. Sempre nel medesimo comune, un libero professionista di trentotto anni è stato deferito per ricettazione e detenzione abusiva per aver spostato dalla sede dichiarata 3 pistole e per il possesso incontrollato di 4 fucili e 3 armi corte d’epoca prive di matricola. Lungo le strade, due persone di 32 e 36 anni sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. A Melissano, invece, i militari hanno deferito due uomini trovati in possesso di 13 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e 710 euro in contanti.

Nel nord della provincia, la Compagnia di Campi Salentina ha eseguito verifiche su oltre 100 persone e 45 veicoli. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo destinatario di un ordine di carcerazione per oltre 4 anni di reclusione per associazione mafiosa finalizzata al narcotraffico. Nello stesso ambito, un quarantasettenne è stato denunciato perché trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e quasi 10.000 euro in contanti, un sessantaseienne è stato deferito per il possesso non giustificato di un coltello e 24 cartucce da caccia, una donna è stata denunciata per aver fornito false generalità all’atto del controllo e un quarantacinquenne è stato segnalato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici mentre guidava con patente già revocata. A Leverano, infine, i Carabinieri di Ruffano hanno notificato la misura della libertà vigilata a un trentenne accusato di minacce.

Alta l’attenzione riservata alla prevenzione delle violenze di genere nelle aree di Maglie, Gallipoli e Tricase. Ad Uggiano la Chiesa, i Carabinieri di Minervino di Lecce hanno tratto in arresto un venticinquenne, già ai domiciliari con dispositivo elettronico, per maltrattamenti e aggressioni alla ex compagna; a Maglie è stato invece denunciato un trentaquattrenne sorpreso con una patente falsa. Nella giurisdizione di Gallipoli, le Stazioni di Cutrofiano e Aradeo hanno eseguito due arresti ai domiciliari rispettivamente a carico di un quarantottenne per ricettazione e di un cinquantanovenne condannato per reati sessuali contro minori. Ad Alessano, infine, i Carabinieri di Castrignano del Capo hanno notificato a un quarantenne un divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.