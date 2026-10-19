Tragedia nei campi: agricoltore perde la vita schiacciato dal trattore

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Un grave dramma si è consumato nella mattinata di oggi nelle campagne di Castrignano del Capo, dove ha perso la vita Vito Prontera, sessantasettenne originario di Gagliano del Capo.

L’uomo si trovava all’interno di un appezzamento di terreno di pertinenza di un’abitazione privata in contrada Cisterna Nuova, ed era intento a svolgere alcuni interventi di sistemazione agricola alla guida di un trattore. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un improvviso malore potrebbe avergli fatto perdere il controllo del veicolo, determinando il ribaltamento del mezzo d’opera che lo ha poi travolto nella caduta.

A dare per primo l’allarme è stato il proprietario del fondo, che ha immediatamente sollecitato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118 provenienti dalla postazione di Gagliano del Capo: ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano, e l’uomo è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.

Nella proprietà di contrada Cisterna Nuova sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castrignano del Capo per gestire l’area ed effettuare tutti i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.