“Ottobre della Prevenzione 2026” la Provincia con LiberaMente per una serie incontri dedicati alla salute

SALENTO – Un mese, quattro incontri, 17 esperti: con “Ottobre della Prevenzione 2026. Prendersi cura di sé: informazione, prevenzione e salute”, l’associazione LiberaMente aps di Martignano, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Martignano, e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Calimera-Martignano-Caprarica, promuove una maratona dedicata alla salute, con il contributo di medici e professionisti del territorio.

Ogni venerdì di ottobre, alle 18, con ingresso libero, presso il Centro Kfar Matta (in piazza della Repubblica) a Martignano, si terranno degli eventi che puntano a diffondere la cultura della prevenzione e ad offrire a tutti occasioni di informazione e approfondimento, nella convinzione che prendersi cura della propria salute significa investire nel proprio futuro.

Il primo incontro sarà domani, venerdì 2 ottobre sul tema della salute mentale, con gli interventi di Annachiara Rosato, psicologa-psicoterapeuta, Luisa Rizzo, pediatra, Agnese Polo, neuropsichiatra infantile e Mariantonietta Vergine, psichiatra. Con l’opportunità anche di uno spazio di dialogo e confronto tra pubblico presente e professionisti.

Gli appuntamenti successivi saranno il 9 ottobre, su Prevenzione oncologica, salute cardiovascolare e salute orale (con Giuseppe Serravezza, oncologo, Mattia Corianò, cardiologo, Katia Greco, odontoiatra, Clelia Fazzi, gastroenterologa); il 16 ottobre, Crescere in salute: conoscere il proprio corpo (con Marco Tommasi, ginecologo, Melissa Carcagni, psicologa clinica, Maria Assunta Chiriatti, docente di scienze scuola secondaria di primo grado di Martignano); il 23 ottobre, Cuore, metabolismo e prevenzione: prendersi cura del proprio corpo (con Simone Rosato, biologo nutrizionista, Simona Bray, endocrinologa, Letizia Chironi, anestesista, Francesca Aprile, gastroenterologa, Ada Carcagni, cardiologa, Matilde Corianò, oncologa). A questo incontro conclusivo sarà presente per un saluto istituzionale il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino