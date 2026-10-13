Improvvisart, mercoledì 14 ottobre lezioni di prova gratuita di improvvisazione teatrale

LECCE – Il mercoledì a Lecce è firmato Improvvisart: ripartono i corsi della Scuola di Improvvisazione Teatrale: per tutto il mese di ottobre, ogni mercoledì ci saranno le lezioni di prova gratuite per scoprire il mondo dell’improvvisazione teatrale alle 18:00 per il primo gruppo e alle 20:00 per il secondo gruppo.

La partecipazione alle lezioni prova, gratuite e su prenotazione, rappresenta l’occasione perfetta per avvicinarsi all’improvvisazione teatrale, divertirsi, conoscere nuove persone e mettersi in gioco.

Durante la lezione, i partecipanti saranno accompagnati dagli attori e formatori della Compagnia Improvvisart in un percorso fatto di giochi teatrali, esercizi, ascolto, relazione e creatività. Un primo assaggio di una disciplina che insegna a fidarsi di sé e degli altri, a reagire all’imprevisto e a trasformare ciò che accade sul momento in una storia, una scena e, perché no, in una risata. Non servono esperienze teatrali: basta la voglia di divertirsi, sperimentare e lasciarsi sorprendere.

Il corso 2026-27 si svolgerà presso la sede di Improvvisart in via Mario di Lecce 10, con una lezione settimanale di due ore. Il percorso didattico si sviluppa nell’arco di 9 mesi ed è rivolto a partecipanti dai 18 ai 50 anni, sia con esperienza teatrale, sia alla prima esperienza.

Per iscriversi alla lezione prova è necessario compilare il form online disponibile sul sito improvvisart.com. Il corso è a numero chiuso e i posti sono limitati.