San Pancrazio, trovato morto nella pineta un agente del carcere di Lecce

LECCE – Il corpo senza vita di un agente di Polizia Penitenziaria di 37 anni, residente a San Pancrazio Salentino e in servizio nel carcere di Lecce, è stato trovato nella pineta del Santuario di Sant’Antonio alla Macchia, in contrada Caretta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Francavilla Fontana, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Non lontano dal corpo è stata rinvenuta la pistola d’ordinanza dell’uomo. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

Sulla tragedia è intervenuto Ruggiero Damato, segretario regionale pugliese di FSA CNPP-SPP, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia del collega. Damato richiama l’attenzione sulle condizioni di lavoro negli istituti penitenziari, segnate da carenze di organico, turni prolungati e stress psicofisico. “Senza puntare il dito a niente e nessuno, auspichiamo che si pensi seriamente a una riforma totale del sistema carcere”, ha dichiarato. In chiusura, il messaggio di vicinanza alla famiglia: «Che riposi in pace, quella pace che non ha trovato in vita”.