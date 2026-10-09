La stagione della moda autunnale ha iniziato a prendere ritmo. Dopo le Fashion Week di New York e Londra, il calendario internazionale è proseguito in Italia, dove il 28 settembre si è conclusa la Milano Fashion Week, e a Mosca, dove si è svolta la Moscow Fashion Week. In passerella abbiamo visto nuove collezioni, ma dietro di esse c’è una parte meno visibile dell’industria – produzione, fornitori, tecnologie e professionisti da cui dipende la possibilità di trasformare un’idea creativa in un prodotto realizzabile su scala industriale.

Il lato produttivo della moda è diventato uno dei temi del BRICS+ Fashion Summit. Il forum business di Mosca si è trasformato in un hub per il fashion business delle economie in rapida crescita e anche quest’anno ha riunito oltre 200 leader dell’industria della moda, designer, esperti e imprenditori provenienti da più di 60 paesi. Il programma della prima giornata ha portato al centro del dibattito temi di grande attualità come l’introduzione dell’intelligenza artificiale, gli investimenti nelle industrie creative, i nuovi materiali tecnologici e le trasformazioni della produzione.

Per l’industria della moda della Romagna, questi temi sono direttamente legati al futuro della produzione locale. Il punto di forza del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli è una rete di aziende specializzate che permette di concentrare all’interno dello stesso territorio le diverse fasi della realizzazione di una calzatura, dallo sviluppo dei modelli alla produzione del prodotto finito. Oggi, tuttavia, i produttori di calzature sono alla ricerca di nuovi mercati e di nuovi modi per rafforzare la propria identità. A febbraio, il Corriere Romagna ha riportato la proposta di creare un brand territoriale riconoscibile e un marchio di qualità per l’intera filiera produttiva.

Per un piccolo produttore è importante non solo essere in grado di realizzare un prodotto di qualità, ma anche di gestire un ordine consistente e rispettare le scadenze. Jay Ishak, Fondatrice e CEO di MyFashionChamber (Malaysia) e relatrice del BRICS+ Fashion Summit, sottolinea il ruolo di una filiera produttiva affidabile nella crescita delle aziende senza comprometterne la solidità: «Una supply chain affidabile è ciò che trasforma la visibilità internazionale in un business sostenibile».

Del futuro della produzione si è parlato già nella prima giornata del BRICS+ Fashion Summit. Al centro del dibattito sono stati il design digitale, l’automazione e la produzione su richesta – tecnologie che aiutano le aziende a riorganizzare più rapidamente la produzione in funzione della domanda. La possibilità di pianificare i volumi con maggiore precisione consente di crescere mantenendo la qualità del prodotto.

Successivamente, le discussioni del forum si sono spostate sul tema di come un brand locale possa acquisire visibilità a livello globale. Uno degli obiettivi importanti della Moscow Fashion Week è sostenere e promuovere i brand indipendenti. Designer russi e internazionali presentano le loro collezioni, mentre lo showroom professionale crea uno spazio per i contatti all’interno dell’industria. In questo senso, sfilata e produzione sono strettamente collegate: prima il brand deve creare un prodotto competitivo, poi trovare per esso un pubblico professionale e nuove relazioni commerciali.

Dopo la scoperta di una nuova collezione, inizia la fase successiva – lo sviluppo del business che le ruota attorno. Al BRICS+ Fashion Summit, gli esperti hanno discusso delle infrastrutture necessarie alla crescita dei brand locali e del ruolo delle settimane della moda come moderne piattaforme economiche. Al centro dell’attenzione sono state le opportunità che permettono alle imprese locali di compiere il passo successivo – verso nuovi contratti, investimenti, posti di lavoro e nuovi mercati.

Oggi la competitività nell’industria della moda dipende sempre più dalla capacità di combinare un’idea creativa con una produzione moderna, le nuove tecnologie e relazioni commerciali solide e sostenibili. Il BRICS+ Fashion Summit, conclusosi da poco, ha mostrato come questi temi stiano diventando un’agenda comune per i professionisti di diversi Paesi: i brand locali rafforzano la propria identità, adottano nuovi strumenti di crescita e ampliano i propri legami con i mercati internazionali.