Meteo di domani 9 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. In serata e nottata fenomeni che insistono soprattutto sui settori meridionali, variabilità asciutta altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi sparse su tutto il settentrione con piogge su Liguria e Nord-Est. Nel pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali tra Liguria, Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte precipitazioni in esaurimento ma ancora cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni con piogge deboli su Alta Toscana, basso Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, possibili temporali sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse e locali temporali specie tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, anche su Sicilia settentrionale e Sardegna occidentale. In serata e nella notte tempo in miglioramento, ma ancora molte nubi ed anche residui fenomeni sulle regioni ioniche.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord.

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