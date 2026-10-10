Salute mentale il Palazzo della Regione Puglia si illumina di verde per la Giornata mondiale

Nella serata di oggi, sabato 10 ottobre, la facciata della sede della Presidenza della Regione Puglia, sul Lungomare Nazario Sauro 33 a Bari, si illuminerà di verde in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale.

Accogliendo l’invito all’adesione alla campagna promossa del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale ODV, la Regione Puglia rinnova il proprio impegno nel favorire la promozione del benessere psicofisico. L’intento è di sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti il disagio mentale, in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione, come testimoniato dai dati dell’ultimo rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute pubblicato lo scorso 20 aprile 2026, secondo cui le persone in carico ai Dipartimenti della Regione sono quasi 59mila.

“La salute mentale ci interroga sulla capacità delle istituzioni di costruire comunità nelle quali nessuna persona venga lasciata sola di fronte alla propria fragilità. È una sfida che riguarda certamente il sistema sanitario, ma che chiama in causa con altrettanta forza le politiche sociali: la qualità delle relazioni, l’inclusione, il sostegno alle famiglie, la possibilità per bambini e ragazzi di essere accompagnati nei momenti di maggiore vulnerabilità e la capacità dei servizi di lavorare insieme. È questa la direzione che abbiamo assunto con il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028, puntando sull’integrazione tra sociale e sanitario e su una presa in carico sempre più vicina ai territori e costruita intorno alla persona. Penso in particolare ai percorsi dedicati ai minori e agli adolescenti e alle azioni per favorire autonomia, partecipazione e inclusione delle persone con disturbi del neurosviluppo: sono ambiti nei quali il Welfare può e deve fare la propria parte. La salute mentale non si tutela soltanto nei luoghi di cura, ma anche creando le condizioni perché ogni persona possa vivere, studiare, lavorare, coltivare relazioni e sentirsi parte della propria comunità. È su questa idea di Welfare, capace di prevenire l’esclusione e di ricucire le fragilità prima che diventino solitudine, che continueremo a investire”, dichiara Cristian Casili, assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia.