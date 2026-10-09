Meteo del weekend 10 e 11 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Sabato. Condizioni di tempo instabile su buona parte della regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Ancora fenomeni in serata e nottata specie sui settori costieri.

Domenica. Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata graduale miglioramento con cieli irregolarmente nuvolosi e precipitazioni in esaurimento.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi lungo la pianura padana ma senza fenomeni associati, più stabile altrove con anche spazi di sereno sul Triveneto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni, con isolati piovaschi sul Triveneto. Tra la serata e la notte residue precipitazioni sulle regioni di nord-est, migliora altrove con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO

Al mattino piogge su basso Lazio è Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni intensi tra Lazio e Abruzzo, piogge sparse tra Toscana, Umbria e Marche. In serata e nottata precipitazioni che persistono sui versanti Adriatici, tempo in miglioramento sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge diffuse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, poco nuvoloso sulla Sardegna. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora maltempo diffuso sui medesimi settori. In serata e nottata residue piogge su Molise, Puglia e Basilicata, graduale miglioramento altrove.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la penisola.

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