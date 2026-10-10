Lecce, emergenza in avanti: Di Francesco cerca soluzioni per il Bologna

LECCE – La ripresa del campionato presenta subito una sfida delicata per il Lecce, atteso al Via del Mare dal Bologna di Palladino. Per Eusebio Di Francesco, però, il primo problema da risolvere riguarda il reparto offensivo, alle prese con diverse assenze e condizioni da valutare. Stulic non sarà della partita, mentre restano in dubbio Esteban e Geubbels. Una situazione che costringe il tecnico giallorosso a riflettere sulle alternative disponibili per trovare la soluzione migliore in vista di una gara importante.

A fare il punto sugli indisponibili è stato lo stesso allenatore nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: “Stulic non sarà della gara, ha accusato il riacutizzarsi di un fastidio muscolare, così come Esteban ha avuto qualche problemino – spiega il tecnico – Geubbels torna da una lunga sosta, ma noi disponiamo anche dell’alternativa Monteiro che in quel ruolo ha già giocato. Spero di recuperare sia Esteban che Geubbels, valuteremo domani. Di certo non ci sarà Berisha”.

Con il reparto avanzato in emergenza, Monteiro potrebbe rappresentare una delle opzioni a disposizione di Di Francesco, soprattutto nel caso in cui non arrivassero segnali positivi sulle condizioni dei giocatori in dubbio. La decisione definitiva sarà legata alle valutazioni dello staff, chiamato a individuare l’assetto più adatto per affrontare il Bologna.

La pausa per gli impegni delle nazionali ha comunque consentito al Lecce di lavorare sulla condizione fisica e sull’organizzazione del gioco. L’obiettivo è arrivare alla ripresa con energie e continuità, senza affidarsi soltanto a una partenza aggressiva. Il tecnico ha spiegato così il lavoro svolto durante lo stop: “Ho migliorato la condizione di alcuni giocatori, abbiamo svolto allenamenti con grande intensità. La squadra sta approcciando al meglio questa gara, ed abbiamo fatto una preparazione non per partire forte, ma per avere continuità”.

Di fronte ci sarà un Bologna reduce da un avvio complicato, ma che potrebbe presentarsi in Salento con motivazioni rinnovate dopo il cambio in panchina. La sosta ha infatti permesso a Palladino di lavorare sulle proprie idee tattiche e di preparare la squadra in vista della trasferta al Via del Mare. Di Francesco non si aspetta un avversario in difficoltà e invita a mantenere alta l’attenzione: “Hanno avuto un vantaggio nella sosta – prosegue Di Francesco – Palladino ha potuto trasmettere le sue idee tattiche, su un sistema di gioco fastidioso da affrontare se fatto bene. Dispongono di interpreti di grande tecnica, come Bernardeschi e Orsolini, che possono innescare gli attaccanti e creare superiorità numerica sugli esterni, con un centrocampo tecnico e fisico: dunque una squadra da prendere con le molle. Non aspettiamoci un Bologna in difficoltà, ma una squadra che arriva per fare risultato pieno”.