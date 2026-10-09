Shopper con logo, il ricordo del Salento che parte in valigia con i turisti

Ogni estate migliaia di visitatori lasciano il Salento con la pelle abbronzata, qualche bottiglia di primitivo in valigia e una lista di posti in cui promettono di tornare. Molti di quei nomi si perdono già nel viaggio di ritorno: il lido dove si è passata la settimana, la bottega del centro storico, la masseria dell’ultima cena. Per chi vive di turismo la partita non si gioca solo ad agosto. Conta soprattutto nei mesi successivi, quando il cliente è tornato a casa e deve decidere dove andare l’anno dopo.

Qui un oggetto semplice può fare una differenza concreta. Le shopper personalizzate con logo sono uno dei pochi strumenti promozionali che seguono il turista fino a casa sua. Finiscono in valigia e vengono riusate per la spesa a Milano, Monaco o Lione. Così continuano a mostrare il nome di un’attività salentina a centinaia di chilometri di distanza.

Non un semplice gadget, ma un souvenir

La differenza rispetto a un normale gadget sta tutta nella percezione. Una penna o un portachiavi vengono vissuti come materiale pubblicitario. Una borsa ben fatta, con una grafica che richiama il territorio, diventa invece un ricordo del viaggio. È la stessa logica per cui i turisti comprano ceramiche, cartapesta o olio in latta: vogliono portare a casa un pezzo del posto.

Per un’attività significa puntare su una shopper che il cliente sceglie di tenere, non che si ritrova in mano. Qualche idea:

un lido può consegnarla agli ospiti stagionali come borsa mare, con il nome dello stabilimento e il tratto di costa;

può consegnarla agli ospiti stagionali come borsa mare, con il nome dello stabilimento e il tratto di costa; una cantina o un frantoio possono usarla per le bottiglie acquistate durante la visita, al posto del sacchetto anonimo;

possono usarla per le bottiglie acquistate durante la visita, al posto del sacchetto anonimo; un B&B o una masseria possono inserirla nel kit di benvenuto, magari con una piccola mappa del paese stampata sul retro;

possono inserirla nel kit di benvenuto, magari con una piccola mappa del paese stampata sul retro; una bottega del centro storico di Lecce, Otranto o Gallipoli può farne il proprio packaging riconoscibile.

Un filo che resta teso anche dopo l’estate

Come trasformare il turista estivo in un visitatore che ritorna, magari in primavera o in autunno, è un tema sempre più centrale nel dibattito locale. Lo ricorda anche la riflessione pubblicata su queste pagine sul Salento che resta quando l’estate se ne va. Una shopper non risolve certo la questione, ma tiene aperto un canale. Ogni volta che viene usata ricorda a chi la porta un luogo, un nome, un’esperienza. Se sulla borsa compare anche un sito, un profilo social o un QR code verso le offerte di bassa stagione, quel ricordo può diventare una prenotazione.

C’è poi un effetto spesso sottovalutato: chi vede la shopper non è stato in Salento. Può essere il collega d’ufficio, il vicino al supermercato o l’amico che chiede “dove l’hai presa?”. È un passaparola spontaneo che nessuna campagna sponsorizzata riesce a replicare con la stessa naturalezza.

Come progettarla perché viaggi davvero

Perché la shopper finisca in valigia e non nel cestino della camera, contano alcuni dettagli pratici:

Formato e peso: deve essere leggera e facile da ripiegare. Cotone sottile o poliestere riciclato occupano poco spazio tra i bagagli.

deve essere leggera e facile da ripiegare. Cotone sottile o poliestere riciclato occupano poco spazio tra i bagagli. Grafica legata al luogo: più del logo gigante funziona un’illustrazione (gli ulivi, il barocco, la scogliera), con il nome dell’attività leggibile ma ben integrato.

più del logo gigante funziona un’illustrazione (gli ulivi, il barocco, la scogliera), con il nome dell’attività leggibile ma ben integrato. Resistenza: servono manici cuciti e un tessuto robusto. Una borsa che si rompe al secondo utilizzo lascia un ricordo negativo, proprio quello che si vuole evitare.

servono manici cuciti e un tessuto robusto. Una borsa che si rompe al secondo utilizzo lascia un ricordo negativo, proprio quello che si vuole evitare. Un’informazione utile: sito, contatto o QR code, discreto ma presente.

Perché pensarci adesso, in autunno

Per chi lavora con il turismo, l’autunno è la stagione della pianificazione: si fa il bilancio dell’estate e si preparano le novità per la successiva. È anche il momento ideale per progettare una shopper con calma. Si possono chiedere campioni e confrontare materiali e tecniche di stampa senza la fretta di maggio, quando le strutture riaprono. Realtà come Gadgetoo permettono di configurare formato, materiale e stampa online e di ordinare anche quantità contenute, adatte a una piccola struttura ricettiva o a una bottega di paese.

In fondo, dal Salento il turista porta via soprattutto ricordi. Dare a quei ricordi un nome e un indirizzo è un piccolo investimento che, stagione dopo stagione, può riportarlo indietro.