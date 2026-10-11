Puglia Popolare: l’avv. Maurizio Sanasi nuovo Coordinatore Provinciale per il Salento

Il Movimento civico regionale Puglia Popolare si riorganizza nel Salento. Dopo la federazione con la Lega nella scorsa tornata elettorale regionale, che aveva portato all’azzeramento dei vertici provinciali, riparte la fase di strutturazione territoriale.

Su proposta del Vice Coordinatore Regionale Luigi Mazzei e del Coordinatore Regionale Carlo Laurora, l’incarico di Commissario Provinciale di Puglia Popolare per il Salento è stato affidato all’avv. Maurizio Sanasi di Nardò, figura nota e apprezzata nel panorama politico provinciale per capacità organizzativa e disponibilità all’ascolto.

Confermati con lui il Presidente Provinciale, avv. Francesco Foresio, e il Coordinatore cittadino di Lecce, Gigi Valente.

“L’impegno – dichiara Sanasi – è quello di costruire un dialogo costruttivo nel centrodestra in ogni città della provincia di Lecce, in particolare in quelle chiamate al voto nella prossima primavera, dove saranno numerosi gli esponenti del Movimento impegnati in prima persona”.

Tra gli obiettivi primari, mettere in evidenza la difficile situazione in cui versa la Regione Puglia, a partire dalla pessima gestione della Sanità, con un buco di circa 350 milioni di euro che ricadrà sui cittadini attraverso l’aumento dell’aliquota IRPEF, il ciclo dei rifiuti mai chiuso e la plastica raccolta a settimane alterne ed ancora un agricoltura abbandonata a se stessa senza alcuna programmazione dopo il disastro causato dalla xylella.