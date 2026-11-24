“Ho sentito il dovere, da rappresentante delle istituzioni, di ricordare in quest’Aula un amico fraterno che per quindici anni ha onorato le istituzioni del mio territorio. Venerdì 13 novembre, proprio nella Giornata mondiale della gentilezza, ci ha lasciato prematuramente e improvvisamente un politico gentile, l’avvocato Tony Piteo. Tony è stato per me un grande amico, un compagno di viaggio per oltre vent’anni. Ha servito la città di Gallipoli da consigliere comunale, capogruppo del Partito Democratico, assessore nell’amministrazione del sindaco Francesco Errico e vicesindaco dell’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare. Era consigliere comunale in carica ed era stato il candidato sindaco della nostra coalizione.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità gallipolina e nella comunità politica provinciale, regionale e nazionale. Spesso, nella frenesia con cui affrontiamo le questioni della politica, la quotidianità rischia di allontanarci dai sentimenti, dall’attenzione verso gli altri, dal valore dei piccoli gesti. Per questo voglio ricordare oggi un uomo che aveva fatto del sorriso, dell’umanità e della capacità di ascoltare i cittadini la cifra del proprio impegno politico e istituzionale.

Ho perso un altro fratello, dopo la prematura scomparsa di Donato Metallo, e ci tenevo a rendere omaggio, in questo luogo delle istituzioni, a un servitore dello Stato e della sua comunità. A Tony va l’abbraccio e il ricordo dell’intera aula consiliare, a noi resta il dovere di una riflessione profonda sul valore dell’impegno di quanti servono le istituzioni sottraendo tempo alle proprie passioni, alla famiglia e al lavoro, lasciando un segno tangibile attraverso l’agire quotidiano della buona politica. Ringrazio tutti i colleghi per la vicinanza espressa alla famiglia, alla nostra comunità cittadina e alla nostra comunità politica”.

Così il presidente del Gruppo del Partito Democratico Stefano Minerva intervenendo in apertura dei lavori del Consiglio regionale odierno.