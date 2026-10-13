Alla Biblioteca Comunale di Novoli si presenta “Radice d’esilio” di Antonio Galati

Novoli (Lecce) – Nuovo appuntamento culturale a Novoli dedicato alla grande narrativa e alla memoria storica. Mercoledì 14 Ottobre 2026, alle ore 19, la Biblioteca Comunale “Oronzo Parlangeli” in via Lecce ospiterà la presentazione del romanzo “Radice d’esilio” di Antonio Galati, pubblicato dalla casa editrice I Libri di Icaro.

L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione Fucina Sociale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale IMAGO e la testata giornalistica PaiseMiu.it, con il patrocinio del Comune di Novoli.

“Radice d’esilio” è un’opera corale e intensa che ripercorre le ferite e le speranze del Novecento attraverso i destini di Celia ed Edvige, due donne che attraversano la storia come due rami del medesimo albero: una destinata all’esperienza amara dell’esilio, l’altra alla solitudine di chi resta ad osservare il mondo trasformarsi da lontano. Sullo sfondo delle vicende umane, dei confini tracciati dalle guerre e dei drammi dell’Istria, di Fiume e delle terre di confine, svetta la figura simbolica e ancestrale dell’ulivo millenario. Elemento vegetale e guardiano silenzioso della terra salentina e adriatica, l’albero si fa archivio vivente di ricordi, lettere e preghiere, testimoniando che, sebbene gli uomini migrino e le frontiere dividano, le radici profonde non si spezzano mai.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Roberta Romano, Presidente del Consiglio Comunale di Novoli, e di Simone Caricato, Presidente dell’Associazione Fucina Sociale. Il programma proseguirà con il dialogo dell’Autore Antonio Galati con Antonio Soleti, Direttore del giornale on line di approfondimento e cultura salentina PaiseMiu.it e Vicepresidente di Fucina Sociale.

L’ingresso all’iniziativa è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.