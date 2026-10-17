Il cane Eros fiuta la droga, due giovani finiscono agli arresti domiciliari

MELENDUGNO (Lecce) – Oltre 170 grammi di sostanze stupefacenti, 900 euro in contanti, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi sequestrati. E per due giovani, di 23 e 24 anni, scattano gli arresti domiciliari.

Le operazioni antidroga sono state condotte dai carabinieri della stazione di Melendugno, con il supporto del Norm della Compagnia di Lecce e dell’unità cinofila di Modugno, nei centri abitati di Melendugno e Borgagne.

Nel primo intervento, a Melendugno, i militari hanno trovato circa 16 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish, una modica quantità di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 900 euro in contanti. A Borgagne, invece, sono stati sequestrati circa 140 grammi di hashish, una modica quantità di cocaina e due coltelli utilizzati per il taglio della droga.

Determinante il contributo del cane antidroga Eros, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, che ha consentito di individuare gli stupefacenti nascosti. I due giovani sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, che coordina le indagini.