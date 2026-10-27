Calimera in Comune: “Avviso pubblico: da una battaglia politica a una mobilitazione collettiva. La parola al Consiglio comunale”

CALIMERA – Continua a crescere la mobilitazione contro la decisione dell’Amministrazione Mattei di recedere da Avviso Pubblico, la rete nazionale degli enti locali impegnati nella promozione della legalità, della trasparenza e della cittadinanza responsabile. La vicenda nasce dalla decisione dell’Amministrazione comunale di interrompere l’adesione alla rete, motivata da ragioni economiche. Una scelta immediatamente contestata dal gruppo consiliare “Calimera in Comune”, che ha presentato un’interrogazione chiedendo spiegazioni e un confronto pubblico.

Proprio a seguito dell’iniziativa della minoranza, la questione approderà ora in Consiglio comunale, dove l’Amministrazione sarà chiamata a confrontarsi pubblicamente sulle ragioni della propria decisione.

Nel frattempo, quella che inizialmente era una battaglia politica è diventata una vera e propria mobilitazione della società civile.

L’appello lanciato dall’associazione Nomeni, al quale hanno aderito fin da subito Kalimeriti, Io Posso e altre realtà associative calimeresi come le locali sezioni di Anpi, Spi-CGIL e Agesci, sta raccogliendo consensi e attenzione ben oltre i confini di Calimera.

Nelle ultime ore, l’iniziativa è stata rilanciata anche dai consiglieri regionali Loredana Capone e Stefano Minerva, dall’assessora regionale Silvia Miglietta, titolare della delega alla Legalità e Antimafia sociale, dall’europarlamentare Georgia Tramacere, dalla già Ministra Teresa Bellanova e dalle segreterie provinciali di Partito Democratico, Italia Viva, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle.

“Abbiamo sollevato questa vicenda con una convinzione precisa: Avviso Pubblico non è una bandiera di parte, ma rappresenta quella cornice di principi etici e democratici entro la quale riteniamo debba muoversi l’azione delle istituzioni. Per questo accogliamo con grande soddisfazione la mobilitazione delle associazioni e ci faremo portavoce del loro appello in Consiglio comunale”.

Resta poi una questione alla quale Calimera in Comune continua a chiedere una risposta.

“Come si può considerare insostenibile una quota associativa di appena 600 euro all’anno, quando il Comune dispone di un avanzo di bilancio superiore a mezzo milione di euro ancora non impegnato?

Continuiamo a chiedercelo, confidando che il recente abbraccio con Matteo Salvini al congresso della Lega abbia illuminato il vicesindaco e assessore al Bilancio Brizio Maggiore, aiutandolo a rinsavire e a riconsiderare una scelta che, sul piano politico, continua a risultarci incomprensibile”.

Calimera in Comune auspica che il Consiglio comunale possa rappresentare un momento di confronto autentico, nel quale ogni consigliere sia libero di esprimersi secondo coscienza, ascoltando anche le voci della società civile.

“Oggi una battaglia nata tra i banchi dell’opposizione è diventata una domanda collettiva. È questo il senso più alto della Politica: quando una comunità partecipa, interroga le istituzioni e chiede di contribuire alle scelte che la riguardano”.