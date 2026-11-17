NOVOLI (Lecce) – Il Salento torna a mobilitarsi per la pace e la solidarietà internazionale, confermando Novoli come punto di riferimento per gli aiuti umanitari diretti verso l’Est Europa.

Mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 19.00, la sala del Palazzo Baronale in piazza Regina Margherita ospiterà un incontro pubblico dedicato alla partenza della nuova missione umanitaria verso l’Ucraina.

L’iniziativa anticipa la partenza ufficiale del convoglio, prevista per venerdì 20 novembre proprio dalla cittadina nord-salentina, snodo cruciale della rotta meridionale della grande carovana solidale. Durante la serata del 18 novembre, introdotta e moderata dal giornalista e direttore di Paisemiu.it Antonio Soleti, saranno proiettate immagini e contributi video che ripercorrono le precedenti missioni umanitarie partite dal territorio salentino.

All’appuntamento istituzionale e associativo prenderanno parte il sindaco di Novoli, Marco De Luca, Sergio Bellavita per l’Associazione Fuoriluogo e Anna Caputo in rappresentanza di Arci Solidarietà Lecce. Il confronto sarà arricchito da importanti collegamenti in diretta con chi opera quotidianamente sul campo: Alberto Capannini di Operazione Colomba, padre Vitaliy Novak da Odesa e Maksym Kovalenko dell’ONG “Youth Ukraine” da Mykolaiv.

A sottolineare il valore simbolico e concreto di questa nuova partenza è lo stesso Sergio Bellavita, che ripercorre il legame ormai consolidato tra la comunità novolese e la popolazione ucraina. Nel 2023, infatti, il Comune di Novoli offrì un contributo determinante per l’acquisto di un’ambulanza che venne poi consegnata direttamente all’ospedale di Kherson. Oggi, insieme all’amministrazione comunale, si torna a costruire un percorso condiviso di vicinanza e supporto, nella speranza che una pace giusta per il popolo ucraino possa prevalere quanto prima sulle ragioni della guerra.

La missione in partenza il 20 novembre prevede l’impiego di cinque furgoni carichi di beni di prima necessità e presidi sanitari, tra cui farmaci, dispositivi medici, ventilatori polmonari, generi alimentari e coperte. Partendo da Novoli, i volontari attraverseranno il continente per raggiungere Leopoli, Kyiv, Kryvyi Rih e Mykolaiv, portando un aiuto tangibile alle comunità più colpite dal conflitto e rinnovando il ringraziamento all’amministrazione comunale novolese per la costante sensibilità e l’impegno sociale dimostrato.

L’evento del 18 novembre è organizzato dall’Associazione Solidale Fuoriluogo Odv in collaborazione con Arci Solidarietà Lecce, Fondazione Quarta – De Matteis e Paisemiu.it, con il sostegno del Comune di Novoli.