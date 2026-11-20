Tutto pronto per la dodicesima edizione di TUTTI A TAVOLA CON IO POSSO, l’evento conviviale annuale di raccolta fondi a favore del progetto solidale nazionale nato nel 2015 da un’idea di Gaetano Fuso (1976-2020). Anche quest’anno l’iniziativa coinvolgerà quattro regioni, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia, unite simbolicamente in un’unica grande tavolata. L’obiettivo è sostenere la riapertura nel 2027 delle spiagge accessibili e completamente gratuite di IO POSSO, che permettono alle persone con gravi disabilità motorie di vivere il mare in condizioni di accessibilità e sicurezza.

QUATTRO REGIONI, UN’UNICA GRANDE TAVOLATA SOLIDALE

Gli appuntamenti si concentreranno nel fine settimana del 28 e 29 novembre. Si comincia sabato 28 con il pranzo in Lombardia, alle ore 12.45 presso il ristorante Il Poeta di Carugate (MI), e la cena in Campania, alle ore 19.30 presso il ristorante La Vigna di Bonea (BN). Domenica 29 novembre doppio appuntamento alle ore 12.30: in Puglia, presso Il Giardino dei Pavoni di Sternatia (LE), e nel Lazio, presso il Fiamme Oro Sport Beach Centre di Maccarese (RM).

IL NATALE 2026 DI IO POSSO: “TANTE LETTERE, UNA STORIA”

Durante gli appuntamenti nelle quattro regioni saranno presentati i prodotti natalizi solidali IO POSSO il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività dell’associazione. Sono ispirati al tema del 2026 “Tante lettere, una storia”, che racconta il valore di ogni persona nella costruzione di un progetto condiviso: come le lettere, diverse tra loro, compongono parole e racconti, così la storia di IO POSSO prende forma grazie all’impegno di volontari, sostenitori, famiglie e imprese.

LE NOVITÀ NATALIZIE: LA COLLABORAZIONE CON IL MAESTRO GIUSEPPE ZIPPO E LE LETTERE DELL’ALFABETO

Tra le principali novità dei prodotti natalizi 2026, c’è la collaborazione con il maestro pasticcere Giuseppe Zippo, che ha realizzato per IO POSSO tre specialità artigianali: il minipanettone al cioccolato da 100 grammi (6 euro), la torta salentina da 650 grammi, con mandorle dolci e amare, fichi e rum, senza glutine e senza lattosio (18 euro), e il panettone artigianale da un chilogrammo, disponibile nella versione tradizionale o al cioccolato (36 euro).

Il tema “Tante lettere, una storia” prende forma nelle nuove palle di Natale in ceramica di IO POSSO dedicate alle lettere dell’alfabeto, realizzate artigianalmente in collaborazione con Terra Umbra e decorate con le illustrazioni di Paola Rollo tratte dal libro illustrato “Dalla A alla Z – IO POSSO” di Francesco Aprile e pubblicato da edizioni la meridiana. Palla (22 euro) e libro illustrato (10 euro) possono anche prendersi insieme nel Combo Alfabeto (30 euro).

Completano le proposte natalizie la Piramide di Delizie con miniciondolo “Alfabeto”, realizzata con Maglio Arte Dolciaria (5 euro), e il vino rosso Susumaniello del Salento, in collaborazione con l’azienda vinicola Cantele (12 euro).

È possibile ordinare i prodotti anche a distanza, con spedizioni in tutta Italia e possibilità di confezionare cesti natalizi.

COME PRENOTARE

Per partecipare ai pranzi e alle cene solidali è necessario prenotarsi attraverso il sito www.ioposso.eu/tutti-a-tavola-2026/, indicando i nominativi dei partecipanti e le eventuali esigenze alimentari. La donazione può essere effettuata con carta di credito o bonifico bancario.

Per informazioni e prenotazioni telefoniche:

· Puglia – Sternatia (LE): 366 1810331

· Campania – Bonea (BN): 331 2876673

· Lazio – Maccarese (RM): 352 2932833

· Lombardia – Carugate (MI): 334 1410883

Per ordinare i prodotti natalizi solidali è possibile inviare un messaggio WhatsApp o telefonare al 366 1810331, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, oppure scrivere a ordini@ioposso.eu.

Video teaser come partecipare https://youtube.com/shorts/KargraJGp0A

«La storia di IO POSSO è fatta di persone che, anno dopo anno, scelgono di esserci e di contribuire, ciascuna secondo le proprie possibilità, a rendere il mare davvero accessibile a tutti. È questo il significato di “Tante lettere, una storia”: ogni lettera è diversa, ma tutte sono necessarie per costruire un racconto. Allo stesso modo, ogni gesto di solidarietà, piccolo o grande, diventa parte di un impegno collettivo che ci permette di continuare a garantire un servizio gratuito a chi ne ha bisogno», dichiara Giorgia Rollo, presidente dell’associazione 2HE-IO POSSO.

IO POSSO DAL 2015

Grazie a IO POSSO, nel 2015 è stato realizzato a San Foca di Melendugno (LE) il primo accesso al mare attrezzato per persone con SLA e gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti. Oggi le spiagge IO POSSO sono quattro, tutte in provincia di Lecce: San Foca, Gallipoli, Porto Cesareo e Torre Lapillo. Ogni estate accolgono gratuitamente ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo loro e alle famiglie la possibilità di trascorrere giornate al mare grazie a strutture, attrezzature e personale dedicato.

Accanto alle spiagge, IO POSSO porta avanti il Camper IO POSSO, dedicato alla mobilità accessibile, che dal 2023 ha percorso oltre 35.000 chilometri accompagnando persone con disabilità, e Scintilla, progetto di ricerca scientifica sulla SLA che promuove la collaborazione tra università e centri di ricerca italiani e internazionali.